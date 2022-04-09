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Kimsenin aklına bile gelmez ama sahurda ananas yemek...

09.04.2022 15:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ramazan ayı adım adım bayrama doğru ilerliyor. Oruç ibadetini gerçekleştirmek isteyenler ise her gece sahura kalkıyor. 16-17 saate varan oruç süreleri zaman zaman bünyeyi yorabilir. Bağışıklık sisteminizi güçlü tutarak sağlıklı bir Ramazan ayı geçirmek için uzmanların tavsiyelerine kulak vermekte fayda var. Sahurda meyve yemek uzmanlar tarafından sıklıkla tavsiye edilir. Ancak hangi meyveyi seçtiğiniz de kritik bir konu. İşte sahur öğününüze ananas eklemenin vücudunuza sağladığı inanılmaz etkile

Kimsenin aklına bile gelmez ama sahurda ananas yemek...

Sahurda ne yenmeli sorusu her yıl Ramazan ayında tekrar gündeme gelir. Uzun süre susuz ve aç kalmak vücudu halsiz ve yorgun bırakacağından sahurda beslenmenin bazı ipuçlarıyla saatler daha kolay geçirilebilir.

Uzmanlar beslenme konusunda su tüketimi ve dengeli gıdalara yer verilmesini tavsiye ediyor. Ramazan'da günlük iki öğüne düşen yemek düzeniyle birlikte sindirim sisteminin çalışma şekli değişiyor.

Kabızlık, şişkinlik, hazımsızlık ve gaz problemlerini önlemek için bağırsakların daha iyi çalışmasını sağlayan meyve tüketimi ise bu noktada önemli.

SAHURDA HANGİ MEYVE TÜKETİLMELİ?

Sahurda hangi meyve tercih edilmeli sorusuna ise son günlerdeki popüler cevaplardan biri "ananas"

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İşte sahurda ananas yemenin vücuda sağladığı faydalar...

SAHURDA ANANAS YEMENİN FAYDALARI

Tropikal bir meyve olan ananas, içeriğindeki bromelain enzimi sayesinde proteinlerin kolay parçalanmasını sağlar, sindirimi kolaylaştırır.

C vitamini bakımından zengin olan ananastan sahurda bir iki dilim tüketmek sonraki gün bedenin virüslere karşı daha dirençli olmasını destekler.

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Ayrıca açlık ve susuzluğa bağlı oluşan ağız kokusu probleminin önüne geçer. Özellikle mide asidine karıştığından ağza gelen nefesin kötü kokmasının engeller.

Vücudun kan basıncını dengeleyerek ertesi gün için yaşanma ihtimali olan yüksek tansiyonun riskini azaltır.

Öte yandan Ramazan ayında kilo kontrolünü sağlamak isteyenler için yağ yakımını hızlandırarak vücuda sağlıklı besinlerin emilimini destekler.


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Anahtar Kelimeler:
iftar Ramazan 2022
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