Kimsenin aklına bile gelmez ama sahurda ananas yemek...

Sahurda ne yenmeli sorusu her yıl Ramazan ayında tekrar gündeme gelir. Uzun süre susuz ve aç kalmak vücudu halsiz ve yorgun bırakacağından sahurda beslenmenin bazı ipuçlarıyla saatler daha kolay geçirilebilir.

Uzmanlar beslenme konusunda su tüketimi ve dengeli gıdalara yer verilmesini tavsiye ediyor. Ramazan'da günlük iki öğüne düşen yemek düzeniyle birlikte sindirim sisteminin çalışma şekli değişiyor.

Kabızlık, şişkinlik, hazımsızlık ve gaz problemlerini önlemek için bağırsakların daha iyi çalışmasını sağlayan meyve tüketimi ise bu noktada önemli.

SAHURDA HANGİ MEYVE TÜKETİLMELİ?

Sahurda hangi meyve tercih edilmeli sorusuna ise son günlerdeki popüler cevaplardan biri "ananas"

İşte sahurda ananas yemenin vücuda sağladığı faydalar...

SAHURDA ANANAS YEMENİN FAYDALARI

Tropikal bir meyve olan ananas, içeriğindeki bromelain enzimi sayesinde proteinlerin kolay parçalanmasını sağlar, sindirimi kolaylaştırır.

C vitamini bakımından zengin olan ananastan sahurda bir iki dilim tüketmek sonraki gün bedenin virüslere karşı daha dirençli olmasını destekler.

Ayrıca açlık ve susuzluğa bağlı oluşan ağız kokusu probleminin önüne geçer. Özellikle mide asidine karıştığından ağza gelen nefesin kötü kokmasının engeller.

Vücudun kan basıncını dengeleyerek ertesi gün için yaşanma ihtimali olan yüksek tansiyonun riskini azaltır.

Öte yandan Ramazan ayında kilo kontrolünü sağlamak isteyenler için yağ yakımını hızlandırarak vücuda sağlıklı besinlerin emilimini destekler.



