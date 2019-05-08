KADIN

Kimsenin istemediği güzellik trendi yine moda oldu

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 08.05.2019 09:20 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz yıllarda 'bu kadar da olmaz' dediğimiz moda akımı bu yıl tekrar trend oldu. Takma kirpikten yapılan burun kılı modası önce bir instagram kullanıcısı tarafından başlatıldı daha sonra #nosehairextensions etiketiyle viral bir paylaşım alanına dönüştü.

Kimsenin istemediği güzellik trendi yine moda oldu

Kürklü tırnak, vajina perukları, farklı kaş tasarımları, diş görünümündeki tırnaklar da tekrar moda olur mu bilmiyoruz ama takma burun kılları tekrar gündemde.

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İşte kendilerini tekrar bu moda akımına kaptıranlar...

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Anahtar Kelimeler:
takma burun kılı modası moda

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