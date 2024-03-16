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    4. "Kimseye oy vermeyeceğim" dedi! Şiir gibi konuştu... O konuşma sosyal medyada viral oldu: "Ben kurumuşum"

    "Kimseye oy vermeyeceğim" dedi! Şiir gibi konuştu... O konuşma sosyal medyada viral oldu: "Ben kurumuşum"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    16.03.2024 14:00
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    31 Mart'taki yer seçimlerin yaklaşmasıyla beraber sosyal medyada sokak röportajlarının sayısı giderek arttı. Bir sosyal röportajında 31 Mart'taki seçimlerde hangi partiye oy vereceği sorulan bir adamın cevabı gündem oldu. Adeta şiir gibi konuşan adam sosyal medyada kısa sürede viral olmayı başardı.

    Van'da gerçekleştirilen bir sokak röportajında muhabir '31 Mart'taki seçimlerde hangi partiye oy vereceksiniz?' diyerek halka mikrofon uzattı. Hiçbir partiye oy vermeyeceğini söyleyerek adeta bir şiirden dörtlükler okuryacasına konuşan bir vatandaşın cevabı sosyal medyada gündem oldu.

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    'Ben kurumuşum, gençlik kurumasın' sözleriyle yaptığı konuşmasında adam, "Hiç birine oy vermeyeceğim. Değişen ne var Van'da? Hayat değişmiyor. Akan sular bile değişmiyor. Daha ağaçlarda çiçek açmıyor. Çünkü ağaç kalmadı. Kuşlar dahi gelmiyor. Çünkü konacak dal kalmadı. Her şeyi kuruttuk. Hayatı, insanı, dünyayı, yaşamı, güzelliği... Her şeyi kurutuyoruz. Her şey sisayet midir? Her şey milletvekilliği midir? Her şey belediye başkanlığı mıdır? İnsan odaklı olmayan büyün hayatlar hepsi sömürü sistemidir. İnsan, sevgi odaklı olacak. Yok göremiyorum sevgi odaklı. Hep menfaat görüyorum. Siyasi çekişmeler görüyorum. Çatışmalar görüyorum. Nerede eski güzellikler? Nerede eski sevdalar... Ben kurumuşum, gençlik kurumasın" dedi.

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    Adamın cevabı sosyal medyada kısa sürede gündem yaratmayı başardı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Dönüp dönüp bakıyorum. Şiir gibi konuşuyor mübarek" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Çok netti helal olsun" yorumunu yaptı.

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    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya
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