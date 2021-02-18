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  4. Kimyasal madde yüklü TIR alev alev yandı! Bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi

Kimyasal madde yüklü TIR alev alev yandı! Bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi

18.02.2021 02:04 | Son Güncelleme:
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Kimyasal madde yüklü TIR alev alev yandı! Bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi

Bursa İstanbul karayolu Dürdane mevkiinde bir TIR alev alev yandı. TIR'da kimyasal madde bulunduğu bilgisi üzerine AFAD ekipleri de bölgeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre akşam saat 23.00 sıralarında kimyasal madde yüklü TIR Gemlik ilçesi Dürdane mevkiinde henüz belirlenemeyen bir nedenle hareket halinde alev aldı.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri TIR'ın kimyasal madde yüklü olması sebebiyle AFAD ekiplerine haber verdi.

Birçok nakliye kamyonun kullandığı Dürdane mevkii bir süre araç trafiğine kapatıldı. Yangının kontrol altına alınmasıyla birlikte yol lokal olarak araç trafiğine açıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

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