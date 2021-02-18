Kimyasal madde yüklü TIR alev alev yandı! Bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi

Edinilen bilgiye göre akşam saat 23.00 sıralarında kimyasal madde yüklü TIR Gemlik ilçesi Dürdane mevkiinde henüz belirlenemeyen bir nedenle hareket halinde alev aldı.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri TIR'ın kimyasal madde yüklü olması sebebiyle AFAD ekiplerine haber verdi.

Birçok nakliye kamyonun kullandığı Dürdane mevkii bir süre araç trafiğine kapatıldı. Yangının kontrol altına alınmasıyla birlikte yol lokal olarak araç trafiğine açıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

