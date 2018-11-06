Kimyasal tehditlere karşı Mehmetçik'e üst düzey eğitim

ENGİN ÖZEKİNCİ - Kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer (KBRN) saldırıların bertaraf edilmesiyle görevli Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) KBRN Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı, eğitim ve donanımıyla göz dolduruyor.

TSK KBRN Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı, 1930 yılında kuruldu. Kuruluşundan bugüne kendini yenileyen ve son teknoloji alet ve ekipmanları kullanarak profesyonel şekilde her türlü tehlikeye karşı hazır olan KBRN personeli, görevini dikkatle yerine getiriyor.

Kimyasal ve biyolojik harp maddelerinin etkilerinden korunmak için yapılan eğitimlerde, KBRN savunması konusunda TSK birlik ve personeline eğitim veriliyor. Kamu kurum ve kuruluşlarıyla yabancı askeri personele de eğitim veren tek kurum olan KBRN Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında, KBRN saldırılarından korunmak için geçirgen ya da geçirgen olmayan iki tip elbise kullanılıyor.

- TSK'nın bel kemiği

Kara Kuvvetleri Komutanlığını, KBRN savunması yönünden destekleyen tek birlik olan KBRN Savunma Tabur Komutanlığı, TSK'nın KBRN savunması konusundaki bel kemiği niteliğini taşıyor.