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Kimyasal ürünlere gerek yok! Saçınız kuaförden çıkmış gibi olacak

27.04.2022 17:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Saçlar kadınların en önem verdiği yerler arasında bulunuyor. Saçların parlak ve bakımlı görünmesi bambaşka bir görünüm elde edilmesini sağlıyor. Saçların istenilen görünüme kavuşması için çok çeşitli ürünler kullanılıyor. Fakat bu ürünler her zaman fayda sağlamıyor. Evde kullanacağınız jojoba yağı ile saçınız için en uygun tercihi yapabilirsiniz.

Kimyasal ürünlere gerek yok! Saçınız kuaförden çıkmış gibi olacak

Kadınlar saç bakımlarına oldukça para harcıyorlar. Alınan ürünlerin fiyatları yüksek olsa da istenilen sonuçları elde etmek zor olabiliyor. Evde kullanacağınız bakım yağları ise hem doğal hem de istenilen sonuçları almanız da daha hızlı sonuçlar sağlıyor. Doğal bakım yağları arasında bulunan jojoba yağının birçok farklı kullanım alanı bulunuyor. Makyaj temizlerken, dudağı ve cildi nemlendirirken kullanılan jojoba yağı en sık saç bakımında kullanılıyor. Jojoba yağının saça faydaları saymakla bitmiyor.

JOJOBA YAĞININ SAÇA FAYDALARI

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  • Saçın nem dengesini düzenleyerek daha sağlıklı bir görünüm yaratır.
  • Saçları çok daha hızlı uzatır.
  • İçeriğinde bulunan vitamin ve mineraller nedeniyle saç derisini besler.
  • Saçların daha parlak ve sağlıklı görünmesini sağlar.
  • Saç dökülmesini önler.
  • Kepeğe karşı savaşır.
  • Yıpranmış saçları onarır, saç kırılmalarını önler.

NASIL UYGULANIR?

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  • Jojoba yağı saçlara tek başına veya saç bakımı için uygun olan diğer yağlarla birlikte uygulanabilir. Haftada 1 veya 2 defa sürülebilir.
  • Saçlara uygulandıktan sonra bir süre bekletilir. Daha sonra saçlar şampuan ile yıkanır.
  • Ayrıca jojoba yağı, şampuana 1-2 damla karıştırılarak da saçlara uygulanabilir.

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Anahtar Kelimeler:
saç bakımı
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