Kimyasal ürünlere veda! Yüzeyler için kendi doğal temizleyicinizi hazırlayın

Ev temizliğinin neredeyse her noktası için farklı ürünler kullanılmaktadır. Çamaşır suyunun kokusu ayrı, kireç sökücünün kokusu ayrı hem sizi hem de evi boğar. Kimyasal ürünleri içeriğindekiler yüzünden solumanız sağlığınız için ciddi risk oluşturmakta. Artık siz de çoğu kişi gibi kimyasal ürünlere veda ederek kendi doğal temizleyicinizi hazırlayabilirsiniz. Bu ürünlerin neler olduğunu ve hangi alanlarda kullanabileceğinizi bu yazıda bulabilirsiniz
Kimyasal ürünlerle tek başına savaşma gücü olan sirkenin mucizevi etkisi artık herkes tarafından bilinmekte. Kokusunun yoğunluğuna rağmen üst düzey hijyen sağlayabileceğiniz sirkeyi ev temizliğinin her adımında kullanabilirsiniz. Sirke kokusu sizi çok rahatsız ediyorsa üzüm sirkesi veya elma sirkesi yerine beyaz sirkeyi tercih edebilirsiniz. Ayrıca, kokuya karşı aşırı hassasiyetiniz varsa sirkeyle temizlediğiniz yüzeyleri suyla ya da sabunlu suyla durulayabilirsiniz. Sirkeyi zemin temizliğinde, yüzey temizliğinde, toz alırken, halı ve koltukları silerken gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Dikkat etmeniz gereken nokta sirkeyi suyla karıştırarak asit oranını düşürmenizdir. Bu yüzeylere tek başına sirke uyguladığınız zaman eşyalarınıza zarar verebilir ya da leke bırakabilir.
Evet, bildiğiniz beyaz kalıp sabundan bahsediyoruz. Beyaz sabun hem hoş kokusuyla hem de etkili temizlik sağlayan yapısıyla pek çok temizleyicinin yerini alabilir. Beyaz sabunu daha rahat kullanmak için rendeleyip ağzı kapalı bir kavanoz içerisinde saklayabilirsiniz. Böylece ihtiyaç duyduğunuz alanlarda büyük kalıplarla uğraşmazsınız. Beyaz sabun rendesini yer silme suyunuza karıştırabilir, ocak temizliğinde ocak bekleri üzerindeki lekeleri çıkarmak için kullanabilir, dolap silme suyuna ekleyebilirsiniz. Ayrıca kumaş yüzeylerin temizliğinde de beyaz sabunu gönül rahatlığıyla tercih edebilirsiniz. Zararsız bir ürün olduğu için bebek kıyafetlerini de beyaz sabunla yıkayabilirsiniz.
Yemeklerde ve salatalarda tuz kadar aranan limon, her evde bulunabilecek doğal temizleyiciler arasında sayılıyor. Limonlar, özellikle koku sinmiş yüzeylerde kokunun ortadan kalkmasında oldukça etkilidir. Soğan kokusu sinmiş bir bıçak, et kokusu sinmiş bir kesme tahtası, yemek kokusu kalmış bir mikrodalga ya da önceki içeceğin tadını taşıyan bir termos limonla kokusundan arınabilir. Ayrıca, limon kullanarak kararmış çatal kaşıklarınızı yeniden parlatabilirsiniz. Ayrıca, limon suyu, su ve az miktarda sirke ile hazırlayacağınız karışımı sprey bir şişeye doldurarak yüzey temizleyici olarak banyo ve lavabolarda kullanabilirsiniz. Dibi kireç tutmuş kettle ve çaydanlıklar için ise limon ya da limon tuzu kullanabilirsiniz. Limon suyunda beklemiş kettle ya da demlik zemini bir süre kaynattığınızda dipte kalan kireçlerin çözüldüğünü fark edeceksiniz.
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