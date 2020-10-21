Kimyasal ürünlere veda! Yüzeyler için kendi doğal temizleyicinizi hazırlayın

Ev temizliğinin neredeyse her noktası için farklı ürünler kullanılmaktadır. Çamaşır suyunun kokusu ayrı, kireç sökücünün kokusu ayrı hem sizi hem de evi boğar. Kimyasal ürünleri içeriğindekiler yüzünden solumanız sağlığınız için ciddi risk oluşturmakta. Artık siz de çoğu kişi gibi kimyasal ürünlere veda ederek kendi doğal temizleyicinizi hazırlayabilirsiniz. Bu ürünlerin neler olduğunu ve hangi alanlarda kullanabileceğinizi bu yazıda bulabilirsiniz

TEMİZLİĞİN OLMAZSA OLMAZI SİRKE

Kimyasal ürünlerle tek başına savaşma gücü olan sirkenin mucizevi etkisi artık herkes tarafından bilinmekte. Kokusunun yoğunluğuna rağmen üst düzey hijyen sağlayabileceğiniz sirkeyi ev temizliğinin her adımında kullanabilirsiniz. Sirke kokusu sizi çok rahatsız ediyorsa üzüm sirkesi veya elma sirkesi yerine beyaz sirkeyi tercih edebilirsiniz. Ayrıca, kokuya karşı aşırı hassasiyetiniz varsa sirkeyle temizlediğiniz yüzeyleri suyla ya da sabunlu suyla durulayabilirsiniz. Sirkeyi zemin temizliğinde, yüzey temizliğinde, toz alırken, halı ve koltukları silerken gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Dikkat etmeniz gereken nokta sirkeyi suyla karıştırarak asit oranını düşürmenizdir. Bu yüzeylere tek başına sirke uyguladığınız zaman eşyalarınıza zarar verebilir ya da leke bırakabilir.