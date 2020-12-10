Kimyasaldan uzak! Ev yapımı bulaşık deterjanı tarifi

Hem paradan tasarruf etmek hem de doğal ürünler kullanmak mı istiyorsunuz? Öyleyse işe bulaşık deterjanından başlayabilirsiniz. Birazdan vereceğimiz tariflerle hem elde hem de makinede yıkama işlemi için etkili sonuçlar alabileceğiniz doğal bulaşık deterjanları hazırlayabilirsiniz. İşte hem pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz hem de mükemmel sonuçlar alacağınız deterjanlar...

ELDE YIKAMAK İÇİN BULAŞIK DETERJANI YAPIMI

Elde yıkamak için doğal bir bulaşık deterjanı hazırlamak istiyorsanız sizin için 2 farklı tarifimiz var:

1. TARİF

3-4 bardak kadar sıcak su hazırlayın ve bunun içine 1 yemek kaşığı sirke ile 1 yemek kaşığı karbonat ekleyin.

Üstüne ise daha önce hazır aldığınız bulaşık deterjanından 1 yemek kaşığı katabilirsiniz.

Arzu ettiğiniz kokuya ulaşmak için 10-15 damla esansiyel yağ ekleyip karıştırın ve deterjanınız hazır!

2. TARİF

Eğer marketten alınan bulaşık deterjanını hiçbir şekilde kullanmak istemiyorsanız bu tarif tam size göre!

4 bardak sıcak suya 1 yemek kaşığı kadar boraks ve yarım kalıp rendelenmiş sabun katın.

Bu sabun eriyinceye kadar suyu karıştırın.