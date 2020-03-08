Kına gecesinden çıkan öfkeli damat kaza yaptı, aracı bırakıp gelinle kaçtı

Kaza, Kavak ilçesi Çakallı Mahallesi’nde dün akşam saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, damat İ.Ç. ile gelin M.İ.’nin bir okulun bahçesinde düzenlenen kına gecesinde iddiaya göre erkek tarafı ile kız tarafı arasında oyun oynama meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Bu sırada olaya damat İ.Ç. müdahale etti. Gelini de yanına alan damat, otomobil ile kına gecesinden ayrıldı.

Damat İ.Ç., bu sırada düğünden ayrılan Ayhan S. idaresindeki otomobil ile park halindeki otomobil iki araca daha çarpıp, arabayı yol ortasına bırakarak gelini de alıp kaçtı.

Kazada otomobil sürücüsü Ayhan S. ile eşi Fatma S. ve damadın aracında bulunan müzisyen Emre G. yaralandı.

Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kaza yerine giden jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

(İHA)

