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Kına töreninde tavandan seken kurşunla ölen çocuk damat, toprağa verildi - EK

YAŞAM HABERLERİ  | 24.07.2019 21:47 | Son Güncelleme

VURULMA ANI KAMERADA Hüseyin Furkan Koca'nın, kına töreninde tabanca ile vurulma anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

VURULMA ANI KAMERADA

Hüseyin Furkan Koca'nın, kına töreninde tabanca ile vurulma anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüde damat Hüseyin Furkan Koca'nın, salonda birbirine giren akrabalarını ayırmak için koşarak yanlarına geldiği sırada, kuzeni Muhammed G.'nin tabancayı ateşlemesiyle göğsünü tutup yere yığıldığı görüldü. Birkaç kişi yerde yaralı Hüseyin Furkan Koca'ya müdahale etmeye çalışırken, kalabalığın onların üzerlerine çıkıp, tekme tokat kavga etmeye devam etmeleri de görüntüye yansıdı.

İbrahim KÖRDEMİRCİ/ANKARA, (DHA)

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