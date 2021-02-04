Kinetik kuma para vermeyin, evde yapın! 2 farklı tarifle hazırladık

Mağazadan satın alınan kinetik kumlar bütçenizi zorluyorsa evde de yapabileceğinizi unutmayın. Hem de satılanlardan çok daha iyisini hazırlayabilirsiniz.

MISIR UNUNDAN KİNETİK KUM

Kum

Mısır unu

Bulaşık deterjanı

Su

Gıda boyası

Mısır unu yoksa normal un da kullanabilirsiniz. Kum, un ve bulaşık deterjanını karıştırın. Su ve gıda boyasını da iyice karışıtırıp yedirin. 2 saat bekletin. İşte hazır, oyunun zevkini çıkarın!

TUTKALLI KİNETİK KUM

1 su bardağı renkli kum

1/4 çay kaşığı bulaşık sabunu

1 yemek kaşığı şeffaf tutkal

½ çay kaşığı nişasta (su ile açılmış)

Büyük bir kapta tutkal, bulaşık sabunu ve sıvı nişastayı yapışkan bir sümük oluşturana kadar bir kaşıkla karıştırın. Kaseye yapışması sorun değil.

Karışıma 1/4 bardak kum ekleyin ve tüm kumu karıştırmaya çalışarak bir kaşıkla karıştırın.

Her seferinde biraz kum eklemeye devam edin ve kaşıkla karıştırmaya devam edin.

Kaşıkla iyice karıştırdığınızda ellerinizi kullanmaya başlayın.

Kumu gerin ve tutkalın açığa çıktığı yere kum ekleyin ve katlayın.

Tüm kum karışana ve emilene kadar devam edin.



