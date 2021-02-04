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  4. Kinetik kuma para vermeyin, evde yapın! 2 farklı tarifle hazırladık

Kinetik kuma para vermeyin, evde yapın! 2 farklı tarifle hazırladık

Sibel Özdemir Sibel Özdemir 04.02.2021 11:13 | Son Güncelleme:
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Nasıl kinetik kum yapılacağını merak ediyor musunuz? Çocuğunuzla birlikte keyifli vakit geçireceğiniz yumuşacık kinetik kum için 2 farklı tarif hazırladık.

Mağazadan satın alınan kinetik kumlar bütçenizi zorluyorsa evde de yapabileceğinizi unutmayın. Hem de satılanlardan çok daha iyisini hazırlayabilirsiniz.

MISIR UNUNDAN KİNETİK KUM

Kum
Mısır unu
Bulaşık deterjanı
Su
Gıda boyası

Mısır unu yoksa normal un da kullanabilirsiniz. Kum, un ve bulaşık deterjanını karıştırın. Su ve gıda boyasını da iyice karışıtırıp yedirin. 2 saat bekletin. İşte hazır, oyunun zevkini çıkarın!

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TUTKALLI KİNETİK KUM

1 su bardağı renkli kum
1/4 çay kaşığı bulaşık sabunu
1 yemek kaşığı şeffaf tutkal
½ çay kaşığı nişasta (su ile açılmış)

Büyük bir kapta tutkal, bulaşık sabunu ve sıvı nişastayı yapışkan bir sümük oluşturana kadar bir kaşıkla karıştırın. Kaseye yapışması sorun değil.
Karışıma 1/4 bardak kum ekleyin ve tüm kumu karıştırmaya çalışarak bir kaşıkla karıştırın.
Her seferinde biraz kum eklemeye devam edin ve kaşıkla karıştırmaya devam edin.
Kaşıkla iyice karıştırdığınızda ellerinizi kullanmaya başlayın.
Kumu gerin ve tutkalın açığa çıktığı yere kum ekleyin ve katlayın.
Tüm kum karışana ve emilene kadar devam edin.

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