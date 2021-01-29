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Oyun hamuruna tonlarca para dökmeyin, 10 dakikada kendiniz yapın!

Sibel Özdemir Sibel Özdemir 29.01.2021 12:29 | Son Güncelleme:
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Çocukların en sevdiği aktivitelerden biri oyun hamuruyla oynamak. Peki, hayal güçlerini oyun hamuruna yansıtan miniklere, oyun hamurunu kendinizin de yapabileceğinizi biliyor muydunuz? Hem tonlarca para dökmeden hem de dakikalar içinde yapabileceğiniz bu oyun hamuru aylarca dayanıyor.

Mutfak dolaplarınızda bulunan günlük malzemelerden çok kısa sürede oyun hamuru yapabileceğinizi biliyor muydunuz? Paradan tasarruf edin ve çocukları bu tasarruflu mutfak işi aktivitesine dahil edin. Bu süper kolay oyun hamuru tarifi, yağmurlu bir öğleden sonrayı ya da soğuk kış günlerinde evde keyifli vakit geçirmek için kuşkusuz harika bir yol.

EV YAPIMI OYUN HAMURU MALZEMELERİ

  • Un
  • Su
  • Tuz
  • Sıvı yağ
  • Krem tartar
  • Gıda boyası

EV YAPIMI OYUN HAMURU YAPILIŞI

  • Tüm malzemeleri bir araya getirin iyice karıştırdıktan sonra ocağın üstüne alın. Hamur yoğun ve topak topak olduktan sonra ocaktan alın.
  • Bezelere ayırın. Bezelerin ortasına istediğiniz renkte gıda boyasını koyun. Ve çcocuğunuzla oyunun tadını çıkarın.

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KREM TARTARSIZ OYUN HAMURU TARİFİ

Evinizde krem tartar olmayabilir ya da almak pahalı geliyorsa krem tartarsız da oyun hamuru yapabilirsiniz.

MALZEMELER

  • 1 su bardağı un
  • 1/4 su bardağı tuz
  • 3/4 su bardağı su
  • 3 yemek kaşığı limon suyu
  • 1 çorba kaşığı sıvı yağ
  • Koku için uçucu yağlar (isteğe bağlı)
  • Gıda Boyası (isteğe bağlı)

YAPILIŞI

  • Suyu ve limon suyunu ısıya dayanıklı bir kaba koyun. Mikrodalgada yaklaşık üç dakika kaynayana kadar ısıtın. İsterseniz yavaşça uçucu yağ ekleyin. Renklendirmek için gıda boyası ekleyin.
  • Bu arada un ve tuzu karıştırın. Sıvıyı yavaşça un ve tuz karışımına dökün ve tahta bir kürekle karıştırıp hamur yapın. Yemeklik yağı hamurun üzerine gezdirin ve bir top oluşturana kadar tekrar karıştırın. Bu noktada hamuru ellerinizle yoğurmak isteyebilirsiniz.
  • Biraz da yapışkan gelebilir, ancak daha fazla un eklemeyin. Hamur soğudukça kalınlaşacak ve daha az yapışkan hale gelecektir.
  • Şimdi, hamur tamamen soğuduktan sonra, mükemmel kıvama gelene kadar bir çorba kaşığı un ekleyebilirsiniz.
  • Oyun hamurunu küçük kavanozlarda saklayabilirsiniz. Hava almaması, kurumaması önemlidir. Kullanmadığınız zaman bu kavanozlarda kapaklarını sıkıca kapatıp muhafaza edebilirsiniz.


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