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Kınıklı Deresi'ne kimyasal atık döküldüğü iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2019 16:41 | Son Güncelleme

Tekirdağ Çevre ve Şehircilik Müdürü Kaan Sinan Tohumcu: - "Dereye kimyasal atık döküldüğü ihbarının gelmesi üzerine hemen harekete geçtik ve Kınıklı Deresi'nden numune aldık"

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri, Marmaraereğlisi ilçesinden geçen Kınıklı Deresi'ne kimyasal atık döküldüğü iddiası üzerine inceleme başlattı.

Alınan bilgiye göre, ilçeden geçen ve denize dökülen dere, yer yer siyah tonlarda akmaya başladı. Sultanköy Mahallesi sakinlerinin ihbarı üzerine, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri harekete geçerek derede incelemede bulundu.

Tekirdağ Çevre ve Şehircilik Müdürü Kaan Sinan Tohumcu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dereye kimyasal atık dökenlere gereken cezanın uygulanacağını söyledi.

Doğaya zarar verenlerin cezasız kalmayacağını ifade eden Tohumcu, "Dereye kimyasal atık döküldüğü ihbarının gelmesi üzerine hemen harekete geçtik ve Kınıklı Deresi'nden numune aldık. Jandarma ekipleri de güvenlik kamera görüntülerini araştırıyor. Dereye kimyasal atık döken kişileri tespit eder etmez cezai işlem uygulayacağız. Kimyasal atıkların döküldüğü bölgeyi de arkadaşlarımız temizledi. Vatandaşlarımız merak etmesin gereken neyse yapılacaktır." diye konuştu.

Marmaraereğlisi Çevre Gönüllüleri Derneği Başkanı Atilla Olaç da Marmarereğlisi'nin tarım ve turizm bölgesi olduğunu, bu olaylardan üzüntü duyduklarını söyledi.

Doğayı gelecek nesillere tertemiz bir şekilde aktarmak gerektiğini aktaran Olaç, "Çevreye karşı duyarlı olmalıyız. Bu doğa hepimizin. Bizden sonraki nesle tertemiz bir dünya bırakmalıyız. Kınıklı Deresi'ne bu atığı dökenleri şiddetle kınıyorum." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Dere Kınıklı marmaraereğlisi Tekirdağ

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