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Kira düzenlemesinin detayları ortaya çıktı! Elektrik, su ve doğal gaz faturaları da masada

13.12.2020 13:50 | Son Güncelleme:
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Kira düzenlemesinin detayları ortaya çıktı! Elektrik, su ve doğal gaz faturaları da masada

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Kiralarda da düzenlemeye gidiyoruz.' açıklamasının ardından milyonlarca vatandaş yarınki Kabine toplantısına çevirdi. Kira düzenlemesiyle ilgili detaylar ortaya çıkarken elektrik, su ve doğal gaz faturalarıyla ilgili de bir çalışmanın gündem de olduğu öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Kiralarda da düzenlemeye gidiyoruz. Kabine Toplantısı'nda ele alacağız' sözlerinin ardından milyonların gözü yarınki toplantıya çevrildi. CNN Türk Ankara Editörü Kıvanç El, "Kira müjdesi ne anlama geliyor, düzenleme kime, nasıl destek sağlayacak?" sorularının ayrıntıları açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep’te Düzbağ İçme Suyu İsale Hattı ve Doğanpınar Barajı Açılış Töreni’nde, "Kiralarda vesaire düzenlemelere gidiyoruz. Onları da kısa zamanda büyük ihtimalle kabine toplantımızın ardından açıklayacağız" açıklaması gündem yarattı. Milyonlarca vatandaş "Kira yardımı mı geliyor? Kira düzenlemesi neyi kapsıyor?" sorularına yanıt ararken; elektrik su ve doğal gaz faturaları için de bir çalışma olduğu öğrenildi.

CNN TÜRK editörü Kıvanç El, canlı yayında yaptığı açıklamada 'kira düzelemesi'nin detaylarını aktardı.

El, konuyla ilgili haberinde şu ifadelere yer verdi:

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün vermişti mesajını. 'Üretimi ve istihdamı sağlamak için her türlü desteği sağladık, kiralarda da düzenlemeye gideceğiz' dedi.

Peki bu düzenlemede neler var? Bunun detaylarını baktık. Öncelikle şunu belirtelim. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı yarın gerçekleşecek ve kiralarla ilgili düzenlemeler yarınki toplantıda gündeme gelecek.

ESNAFIN TALEPLERİ MASADA

Esnaf temsilcileri bir süre önce hem Hazine ve Maliye Bakanı hem de Ticaret Bakanı ile görüşmeler gerçekleştirmişti. Bazı talepleri vardı.

Bu taleplerin başında da kira ve fatura desteği geliyordu. İşte bu talepler değerlendirildi.

kıra duzenlemesı

GÖZLER KABİNE TOPLANTISI'NDA

Yarın Kabine Toplantısı'na sunulacak. Koronavirüs önlemleri çerçevesinde esnaf biliyorsunuz dükkanlarını geç açıyor ve erken kapatıyor.

Bazı esnaf siftah bile yapamıyor. Bu yönde sıkıntıları var. Ancak kiralar işliyor, faturalar gelmeye devam ediyor.

ELEKTRİK, SU VE DOĞAL GAZ FATURALARIYLA İLGİLİ ÇALIŞMA

Elektrik, su ve doğal gaz faturaları devam ediyor. Bunların ödemeleri var. Peki beklentide çalışmada ne var?

Esnafın sadece kira giderleri değil faturaları ile ilgili de destek verilmesi gündemde. Bir kısmının hibe olabileceği bir kısmının kredi şeklinde verilebileceği değerlendiriliyor.

GELİR KAYBINA GÖRE

Bu konuda bakanlığın çalışmaları var. Burada esnafın yaşadığı gelir kaybına göre desteklerin de verilebileceği ifade ediliyor.

Pandemi bitene kadar bu desteklerin verilmesi planlanıyor. Tabi esnafların kira sözleşmelerindeki ücretlerinin bir kısmı hibe edilebilir, bir kısmı uzun vadeli krediler ve faizsiz desteklerle kredilerle sağlanabilir. Bunlar masada olan başlıklar.

Bunlar kira gelirlerine göre belirlenecek. Yani esnafın ne kadar ödemesi var? Bunlara göre bir oran belirlenecek. Bu oranlara göre de desteklerin hibelerin verilmesi planlanıyor.


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