"Kıraç arazilere buğday yerine lavanta ekin" önerisi

EDİRNE (AA) - GÖKHAN ZOBAR - Lavanta ve Trüf Mantarı Tanıtım ve Araştırma Derneği Başkanı Niyazi Uluçoban, lavantanın karlı bir bitki olduğunu ve kıraç arazilerde buğdaya göre 2 kat daha fazla gelir getirdiğini söyledi.

Uluçoban, "Edirne Lavanta Tarla Günleri"ne katılmak için geldiği kentte, AA muhabirine, Türkiye'deki lavanta ekim alanlarının hızlı şekilde büyüyerek son 5 yılda 800 dönümden 5 bin 800 dönüme ulaştığını ifade etti.

Devlet desteğinin artmasıyla tıbbi aromatik ve endüstriyel bir bitki olan lavantaya ilginin de arttığını belirten Uluçoban, "Son yıllarda devletimizin tıbbi aromatik bitkilere olan arazi desteği arttı. Artan bu teşviklerle birlikte lavanta ekim alanlarının önümüzdeki süreçte 20 bin dönüme ulaşmasını bekliyoruz." dedi.

Lavantanın yağından, balından ve oluşturduğu görsellikle turizminden faydalanılabileceğini anlatan Uluçoban, Türkiye'de lavanta yetiştirebilecek geniş alanlar bulunduğunu, lavanta pazarında söz sahibi olabilmek için pazarlama ve sanayinin geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.