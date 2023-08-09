Kiraladıkları ev sır deposu çıktı! Tüyler ürpertici tüneller, gözetleme delikleri, gizli odalar ve gizemli dolaplar...

Amerika Birleşik Devletleri’nin Oregon eyaletinin Portland bölgesinde iki haftalığına kiralık bir ev tutan Tierra Burris ve Scarlet Wolf TikTok’tan yaptıkları paylaşımla viral olmayı başardı. Ev sahibinin ön kapıyı kullanmamaları gerektiğini söylemesi üzerine kiraladıkları evden şüphelenmeye başladıklarını dile getiren ikili garip tüneller, odaları birbirine bağlana gizemli yollar ve gözetleme delikleri görünce araştırmaya karar verdi. Tierra ve Scarlet kapanmayan ve dışarıda kilitleri olan kapılar da dahil olmak üzere garipleri TikTok’tan paylaşmayı tercih etti.

“ORADA KALMAYACAĞIZ”

Evin orijinal dokusunun korunarak yenileme işleminin yapıldığını ifade eden Tierra, “Yakın zamanda yenilenmiş eski bir Portland evi. Cazibesi ve tuhaflıkları korunuyor. Başıboş bir katil için mükemmel bir yer. Gardıropta diğer yatak odasına bakan bir gözetleme deliği var. Orada asla kalmayacağız. Paramızı geri istedik” dedi.

Sosyal medyada viral olmayı başaran görüntülerin sonrasında sosyal medya kullanıcıları adeta gönderiyi yorum yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Eski evler için bunların çoğu normal. Belki gözetleme deliği değil ama tünelleri görmek mümkün” yorumunu yaptı.