HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kiraladıkları evde kumar oynayan 13 kişiye 128 bin 500 TL

Kiraladıkları evde kumar oynayan 13 kişiye 128 bin 500 TL

18.01.2021 17:02 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bilecik’te hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kiralıkları bir evde kumar oynarken kıskıvrak yakalanan 13 kişiye 128 bin 500 TL ceza kesildi.Edinilen bilgiye göre, Bilecik’in Bozüyük ilçesi Yeni Mahalle’de bir evde sokağa çıkma kısıtlaması olmasına rağmen kumar oynandığı ihbarı alan Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Bilecik’te hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kiralıkları bir evde kumar oynarken kıskıvrak yakalanan 13 kişiye 128 bin 500 TL ceza kesildi.
Edinilen bilgiye göre, Bilecik’in Bozüyük ilçesi Yeni Mahalle’de bir evde sokağa çıkma kısıtlaması olmasına rağmen kumar oynandığı ihbarı alan Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Evi takibe alan ekipler, kapının açıldığı bir anda içeri girmeyi başardı. Ekipler eve girdiklerinde kumar oynayan 13 kişiyi kıskıvrak yakaladı. Yapılan soruşturma sonucunda K.K.’ya ait evin kumar oynatmak için E.İ. tarafından 4 saatliğine 800 TL bedelle kiralandığı ortaya çıktı. E.İ. ve K.K.’ye kumar oynatmak için yer temin etmek suçundan ve Kabahatler Kanununun ilgili maddelerince cezai işlem uygulanarak haklarında adli işlem yapıldı. Diğer 13 kişiye ise kumar oynamak, sokağa çıkma yasağına uymamak ve sosyal mesafe kurallarına uymamak başta olmak üzere kabahatler kanununun ilgili maddelerince toplam 128 bin 500 TL para cezası uygulandı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
50 yıl sonra ilk: Sahra Çölü'ne kar yağdı! İnanılmaz görüntüler50 yıl sonra ilk: Sahra Çölü'ne kar yağdı! İnanılmaz görüntüler
İstanbul'a kar yağdı! Oto sanayi siteleri doldu taştıİstanbul'a kar yağdı! Oto sanayi siteleri doldu taştı
Polis nasıl olunur? Nasıl Yunus, Özel Hareket, Sivil, Siber, Narkotik polisi olma şartları!Polis nasıl olunur? Nasıl Yunus, Özel Hareket, Sivil, Siber, Narkotik polisi olma şartları!

En Çok Okunan Haberler

Moderna aşısının dağıtımına 'durdurulması' tavsiyesi

Moderna aşısının dağıtımına 'durdurulması' tavsiyesi

Gelin adayı kendini aştı! Bir de arkasını görün

Gelin adayı kendini aştı! Bir de arkasını görün

Değişimiyle olay olmuştu! Süper mini şortla kar pozu

Değişimiyle olay olmuştu! Süper mini şortla kar pozu

Hesabına gelen para kabusu oldu! 'Evden çıkmaya korkuyorum'

Hesabına gelen para kabusu oldu! 'Evden çıkmaya korkuyorum'

Yunan uzmanın açıklaması şoke etti

Yunan uzmanın açıklaması şoke etti

Avladıkları yaban keçisini döner yapıp yerken yakalandılar

Avladıkları yaban keçisini döner yapıp yerken yakalandılar

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Pompeo açıkladı! ABD'den çarpıcı koronavirüs iddiası

Pompeo açıkladı! ABD'den çarpıcı koronavirüs iddiası

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Kahvaltı için uyandırdığı eşi onu bu hale getirdi

Kahvaltı için uyandırdığı eşi onu bu hale getirdi

Ülke bu kızı konuşuyor! 5 yıldır kafeste tutuluyor

Ülke bu kızı konuşuyor! 5 yıldır kafeste tutuluyor

İçişleri duyurdu: Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu

İçişleri duyurdu: Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu

Diğer Haberler

'9 kişi çığ altında kaldı' iddiasına Van Valiliği'nden açıklama

'9 kişi çığ altında kaldı' iddiasına Valilik'ten açıklama

Samsun merkezli 4 ilde enerji nakil hatları kablosu hırsızlığı operasyonu: 24 gözaltı

4 ilde kablo hırsızlığı operasyonu: 24 gözaltı

Cumhuriyet tarihinin en büyüğü olarak kayıtlara geçmişti! Yeni detaylar ortaya çıktı

Cumhuriyet tarihinin en büyüğü! Yeni detaylar ortaya çıktı

FETÖ davasında karar açıklandı! 'Fuat Avni'nin cezası belli oldu

FETÖ davasında karar açıklandı! 'Fuat Avni'nin cezası belli oldu

Bartın'da kayıp mürettebattan 2’sinin cesedine ulaşıldı

Kayıp 2 kişinin cesedine ulaşıldı

İstanbul'a kar yağdı! Oto sanayi siteleri doldu taştı

İstanbul'a kar yağdı! Oto sanayi siteleri doldu taştı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.