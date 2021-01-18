Kiraladıkları evde kumar oynayan 13 kişiye 128 bin 500 TL

Bilecik’te hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kiralıkları bir evde kumar oynarken kıskıvrak yakalanan 13 kişiye 128 bin 500 TL ceza kesildi.

Edinilen bilgiye göre, Bilecik’in Bozüyük ilçesi Yeni Mahalle’de bir evde sokağa çıkma kısıtlaması olmasına rağmen kumar oynandığı ihbarı alan Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Evi takibe alan ekipler, kapının açıldığı bir anda içeri girmeyi başardı. Ekipler eve girdiklerinde kumar oynayan 13 kişiyi kıskıvrak yakaladı. Yapılan soruşturma sonucunda K.K.’ya ait evin kumar oynatmak için E.İ. tarafından 4 saatliğine 800 TL bedelle kiralandığı ortaya çıktı. E.İ. ve K.K.’ye kumar oynatmak için yer temin etmek suçundan ve Kabahatler Kanununun ilgili maddelerince cezai işlem uygulanarak haklarında adli işlem yapıldı. Diğer 13 kişiye ise kumar oynamak, sokağa çıkma yasağına uymamak ve sosyal mesafe kurallarına uymamak başta olmak üzere kabahatler kanununun ilgili maddelerince toplam 128 bin 500 TL para cezası uygulandı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

