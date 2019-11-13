Kıran-6 Operasyonu 2 bin 360 personelin katılımıyla başlatıldı

İçişleri Bakanlığınca, Van, Hakkari ve Şırnak kırsalında jandarma, polis ve güvenlik korucularından oluşan 2 bin 360 personelin katılımıyla Kıran-6 Operasyonu başlatıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığınca, Van, Hakkari ve Şırnak kırsalındaki Faraşin bölgesinde başlatılan Kıran-6 Operasyonu, bölücü terör örgütünün kış üslenmesine girmesinin engellenmesi ve bölgede barınan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla gerçekleştiriliyor.

Operasyona Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığında görevli jandarma komando, jandarma özel harekat ve güvenlik korucuları ile polis özel harekat personelinden oluşan 157 tim, 2 bin 360 personel katılıyor.

