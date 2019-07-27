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Kiraz bahçesinde kendi elektriğini üretiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2019 12:57 | Son Güncelleme

 AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, çiftçi Yaşar Kurt, 11 dönümlük kiraz bahçesine yaptırdığı güneş panelleriyle kendi elektriğini üretmeye başladı. Tarımsal alanda en önemli harcama kalemlerinden biri olan elektrik giderini sıfıra indiren Kurt, ürünün rekoltesinin de artmasını sağladı.

Kiraz bahçesinde kendi elektriğini üretiyor

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, çiftçi Yaşar Kurt, 11 dönümlük kiraz bahçesine yaptırdığı güneş panelleriyle kendi elektriğini üretmeye başladı. Tarımsal alanda en önemli harcama kalemlerinden biri olan elektrik giderini sıfıra indiren Kurt, ürünün rekoltesinin de artmasını sağladı. Kurt'un kendi elektriğini üretmesi diğer çiftçilere de örnek oldu.
Nazilli'in kırsal Aşağı Yakacık Mahallesi'nde oturan evli ve 3 çocuk babası çiftçi Yaşar Kurt, 11 dönümlük kiraz bahçesi için damlama sulama sistemi kurdu. Bahçeyi sulamak için internet üzerinden kentteki bir firmayla iletişime geçen Kurt, yetkililerle anlaşıp, 80 metre derinliğe 2.2 kilovat gücünde dalgıç pompa yerleştirerek arazisinin ortasına büyük bir su deposu yatırdı. Yer altından çekilen suyu depolamak için şebekeden kullandığı elektrik faturalarının kabarık gelmesi üzerine Kurt, geçen yıl 17 bin TL harcayarak bahçesine 10 güneş paneli koydurttu. Kendi elektriğini üretmeye başlayan Kurt, böylelikle aylık yaklaşık olarak 600 TL tasarruf sağladığını belirtip, "3 beygir gücündeki motorumu kendi ürettiğim elektrik ile çalıştırıp, saatte 6 ton su depolayabiliyorum. Kurduğum bu yeni sistem sayesinde rekolte de arttı. Önceleri sezonda 2 ton kiraz hasadı yaparken şimdi 4 tona çıktı" dedi.
Kurt'un güneş panelleri ile kendi elektriğini üretmesi diğer çiftçilere de örnek oldu. Onlar aynı sistemi kurmak için harekete geçti.

FOTOĞRAFLI

Kiraz bahçesinde kendi elektriğini üretiyorKiraz bahçesinde kendi elektriğini üretiyorKiraz bahçesinde kendi elektriğini üretiyor

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