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Kiraz Festivali’nde Tekirdağ’a sanatçı akını olacak

MAGAZİN HABERLERİ  | 21.05.2019 10:51 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde düzenlenecek olan 55.

Kiraz Festivali’nde Tekirdağ’a sanatçı akını olacak

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde düzenlenecek olan 55. Kiraz Festivali’nde Zara, Kibariye, Mehmet Erdem, Bengü, Buray, Tuğba Yurt, Gencer Savaş Bandosunun sahne alacağı öğrenildi.
Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, düzenlenen iftar programında gazetecilerle bir araya geldi. Yüksel gazetecilerin soruları üzerine 55. Kiraz Festivali’nde sahne alacak ünlü sanatçıları açıkladı.
Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, 55. Kiraz Festivali’nde Zara, Kibariye, Mehmet Erdem, Bengü, Buray, Tuğba Yurt, Gencer Savaş Bandosunun sahne alacağını söyledi. Yüksel ayrıca festivalde yerel sanatçıların da sahne alacağını kaydetti.

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