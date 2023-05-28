Kireç lekelerini ovalamaya gerek kalmadan çıkartıyor! İnatçı kireci anında söküp atan karışım

Kireçleri nasıl temizlerim diye düşünüyorsanız bu konuda yapmanız gereken oldukça basit adımlar bulunuyor. Temizlenmeyen kireçlerin tortu haline gelmesinden dolayı bu alanların zorlu temizleneceğini düşünüyorsanız da evde yapacağınız basit bir karışımla bakımsız kireç görüntüsüne veda edebilirsiniz. İşte doğal kireç sökücü yapımı...

İNATÇI KİRECİ SÖKÜP ATAN KARIŞIM

Doğal temizlik ürünleri denildiğinde ilk akla gelenler arasında karbonat ve limon karışımı bulunuyor. Karbonat ve limonu karıştırarak kireçli olan bölgelere uyguladığınızda kireçlerin temizlenmesine ve uyguladığınızı yüzeyin parlamasına yardımcı olabilirsiniz.

Karbonat ve limonu eşit miktarda karıştırarak macun kıvamına getirin. Daha sonra bu karışımı kireç izi olan alana sürün ve fırçalayın. Bu aşamada çok fazla bastırmamaya dikkat edin. Mutfakta ve banyoda oluşan kireci bu şekilde temizleyebilirsiniz

