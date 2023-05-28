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Kireç lekelerini ovalamaya gerek kalmadan çıkartıyor! İnatçı kireci anında söküp atan karışım

28.05.2023 19:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kireç lekeleri banyo ve mutfak musluklarında, metal eşyalarda pis ve bakımsız görünümlere sebep oluyor. Kireç lekelerinden kurtulmak için etkili kireç sökücü ürünler aranıyor. Ancak her evde bulunan malzemelerle hazırlanan karışımla birlikte kireç lekelerinden anında kurtulmanız mümkün olabiliyor.

Kireç lekelerini ovalamaya gerek kalmadan çıkartıyor! İnatçı kireci anında söküp atan karışım

Kireçleri nasıl temizlerim diye düşünüyorsanız bu konuda yapmanız gereken oldukça basit adımlar bulunuyor. Temizlenmeyen kireçlerin tortu haline gelmesinden dolayı bu alanların zorlu temizleneceğini düşünüyorsanız da evde yapacağınız basit bir karışımla bakımsız kireç görüntüsüne veda edebilirsiniz. İşte doğal kireç sökücü yapımı...

İNATÇI KİRECİ SÖKÜP ATAN KARIŞIM

Yeni Proje - 2023-05-28T190654.728

Doğal temizlik ürünleri denildiğinde ilk akla gelenler arasında karbonat ve limon karışımı bulunuyor. Karbonat ve limonu karıştırarak kireçli olan bölgelere uyguladığınızda kireçlerin temizlenmesine ve uyguladığınızı yüzeyin parlamasına yardımcı olabilirsiniz.

Yeni Proje - 2023-05-28T190705.612

Karbonat ve limonu eşit miktarda karıştırarak macun kıvamına getirin. Daha sonra bu karışımı kireç izi olan alana sürün ve fırçalayın. Bu aşamada çok fazla bastırmamaya dikkat edin. Mutfakta ve banyoda oluşan kireci bu şekilde temizleyebilirsiniz

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