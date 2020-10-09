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Kırgızistan Cumhurbaşkanı: Görevden ayrılmaya hazırım

DÜNYA HABERLERİ  | 09.10.2020 09:58 | Son Güncelleme

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, ülkede yaşanan siyasi krize ilişkin, "Ülke hukuki zemine oturur oturmaz, cumhurbaşkanlığı görevinden ayrılmaya hazırım" açıklamasında bulundu.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı: Görevden ayrılmaya hazırım

Ülkedeki devlet binalarının işgali üzerine yaşanan gelişmeleri Bişkek'ten takip ettiği belirtilen Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, yazılı açıklama ile halka seslendi.

Siyasi durumu 'kritik' olarak nitelendiren Ceenbekov, krizden çıkışı için bazı önerilerde bulundu.

Ceenbekov, Merkez Seçim Komisyonu'nun milletvekili seçim sonuçlarını iptal ettiğini ve komisyonun yeni seçim tarihi ile ilgili kararın alınmasından sonra mevcut siyasi gerilimini düşüreceğine dikkati çekti.

Krizin başladığı güne kadar görevde olan 'Başbakan ve kabine üyelerinin görevinden alınması ve yeni başbakan ile kabine üyelerinin atanması için' parlamentonun ve cumhurbaşkanının kararnamesinin mevcudiyetinin gerektiğine işaret eden Ceenbekov, "Parlamentonun ve cumhurbaşkanı kararlarını imzalamaya hazırım" ifadelerni kullandı.

Ceenbekov, parlamento üyelerinin görevini yerine getirmesi için milletvekillerinin güvenliğinin polis tarafından sağlanması gerektiğini belirtti.

Ülkede yapılan ve yapılacak olan atamaları yasallaştırılmasını istediğini ifade eden Ceenbekov, şunları kaydetti:

"Benim için hiçbir görev ülkemin, halkımızın birliğinden ve toplumun huzurundan üstün değildir. Ülke hukuki zemine oturur oturmaz, cumhurbaşkanlığı görevinden ayrılmaya hazırım. Tüm siyasi güçleri ülkede barış ve huzuru korumaya, insanları ve toplumu bölmemeye çağırıyorum. Yüce Allah, tüm siyasi güçlere hikmet ve sabır versin."

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