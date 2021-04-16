Kırgızistan'da Kovid-19 tedavisinde 'akonitin kökü' kullanılmaya başlandı

Açıklamasını şaşkınlıkla karşılayan gazetecilerin ısrarlı soruları üzerinde Beyşenaliyev, ilginç buluşun hikayesini paylaşarak Kovid-19 ile mücadelede yeni tartışmaları da beraberinde getirdi.

Bakan Beyşenaliyev, akonitin kökünün Kovid-19 tedavisindeki klinik denemelerin sürdüğünü, bitkinin kullanımıyla zatürre, şeker ve tansiyonun düşürülmesinde hızlı ve olumlu sonuçlar elde ettiklerini aktardı.

Beyşenaliyev, Kırgızların geçmişten bugüne akonitin kökünü diyabet, meme ve mide kanseri, bronşit ve radikülit gibi hastalıklarda kullandığını kaydetti.

Yanında getirdiği su ısıtıcısında akonitin kökü tentürünü kaynatarak kameralar karşısında içen Beyşenaliyev, bu bitkiyi kullanan 300 Kovid-19 hastasının iyileştiğini ifade etti.

Sağlık Bakanı Beyşenaliyev, başkent Bişkek'te düzenlediği basın toplantısında, tıpta ve alternatif tıpta çok zehirli bir bitki olarak bilinen akonitin kökünü, Kovid-19 tedavisinde gönüllü hastalara vermeye başladıklarını belirtti.

Bakan Beyşenaliyev, Cumhurbaşkanı'nın babası Nurkojo Caparov'un geleneksel tedavi yöntemleri konusunda önemli bir isim olduğunu aktararak şöyle devam etti:

"Nurkojo, oğlu Sadır'a hastalıkların tedavisinde akonitin kökünden reçetenin hazırlanmasını öğretmiş. Sadır da bana, Kovid-19 salgının ikinci dalgasının yaşandığı geçen yılın yaz aylarında virüse karşı hazırladığı reçetenin kullanılması için başvurdu. Şimdi ülkede üçüncü dalga yaklaşıyor. Ben Kovid-19 ile mücadelede kendisine ricada bulundum. Caparov, akonitin kökünün dozunu belirledi. Böylece reçete yeniden oluşturuldu."

Beyşenaliyev, akonitin kökünün kaynatıldıktan sonra hemen içilmesi ve ardından yatılması gerektiğini aksi takdirde nefes darlığı sonucu hastanın tentürün ilk yudumundan hemen sonra ölebileceği uyarısında bulundu.

Kovid-19 hastalarının uyku sorunu ve uyku korkusu yaşadıklarına dikkati çeken Beyşenaliyev, klinik denemelerde akonitinin uyku korkusunu ortadan kaldırdığını saptadıklarını kaydetti.

Beyşenaliyev, dün, Cumhurbaşkanı Caparov ile akonitin kökü tedavisi uygulanan hastaneleri ziyaret ettiklerini hatırlatarak "Kovid-19'u hafif geçirenlerde virüsün belirtileri 1-2 günde kayboluyor. Ağır geçirenlerde 3-4 günde kendilerini iyi hissetmeye başlıyor. Gönüllülere uygulanan tedaviyi Kovid-19'u çok ağır geçirenlerde kullanmıyoruz." diye konuştu.