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Kırgızistan'da Kovid-19 tedavisinde 'akonitin kökü' kullanılmaya başlandı

16.04.2021 22:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırgızistan Sağlık Bakanı Alımkadır Beyşenaliyev, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisinde, "aonitin kökü" (kurtboğan otu) tedavisini uyguladıklarını ve iyi sonuçlar elde ettiklerini" söyledi.

Sağlık Bakanı Beyşenaliyev, başkent Bişkek'te düzenlediği basın toplantısında, tıpta ve alternatif tıpta çok zehirli bir bitki olarak bilinen akonitin kökünü, Kovid-19 tedavisinde gönüllü hastalara vermeye başladıklarını belirtti.

Yanında getirdiği su ısıtıcısında akonitin kökü tentürünü kaynatarak kameralar karşısında içen Beyşenaliyev, bu bitkiyi kullanan 300 Kovid-19 hastasının iyileştiğini ifade etti.

Beyşenaliyev, Kırgızların geçmişten bugüne akonitin kökünü diyabet, meme ve mide kanseri, bronşit ve radikülit gibi hastalıklarda kullandığını kaydetti.

Bakan Beyşenaliyev, akonitin kökünün Kovid-19 tedavisindeki klinik denemelerin sürdüğünü, bitkinin kullanımıyla zatürre, şeker ve tansiyonun düşürülmesinde hızlı ve olumlu sonuçlar elde ettiklerini aktardı.

Açıklamasını şaşkınlıkla karşılayan gazetecilerin ısrarlı soruları üzerinde Beyşenaliyev, ilginç buluşun hikayesini paylaşarak Kovid-19 ile mücadelede yeni tartışmaları da beraberinde getirdi.

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REÇETE CUMHURBAŞKANI CAPAROV'DAN

Beyşenaliyev, tedavide kullanılan akonitin kökü tentürünün reçetesini, Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'dan aldığını söyledi.

Bakan Beyşenaliyev, Cumhurbaşkanı'nın babası Nurkojo Caparov'un geleneksel tedavi yöntemleri konusunda önemli bir isim olduğunu aktararak şöyle devam etti:

"Nurkojo, oğlu Sadır'a hastalıkların tedavisinde akonitin kökünden reçetenin hazırlanmasını öğretmiş. Sadır da bana, Kovid-19 salgının ikinci dalgasının yaşandığı geçen yılın yaz aylarında virüse karşı hazırladığı reçetenin kullanılması için başvurdu. Şimdi ülkede üçüncü dalga yaklaşıyor. Ben Kovid-19 ile mücadelede kendisine ricada bulundum. Caparov, akonitin kökünün dozunu belirledi. Böylece reçete yeniden oluşturuldu."

Beyşenaliyev, akonitin kökünün kaynatıldıktan sonra hemen içilmesi ve ardından yatılması gerektiğini aksi takdirde nefes darlığı sonucu hastanın tentürün ilk yudumundan hemen sonra ölebileceği uyarısında bulundu.

Kovid-19 hastalarının uyku sorunu ve uyku korkusu yaşadıklarına dikkati çeken Beyşenaliyev, klinik denemelerde akonitinin uyku korkusunu ortadan kaldırdığını saptadıklarını kaydetti.

Beyşenaliyev, dün, Cumhurbaşkanı Caparov ile akonitin kökü tedavisi uygulanan hastaneleri ziyaret ettiklerini hatırlatarak "Kovid-19'u hafif geçirenlerde virüsün belirtileri 1-2 günde kayboluyor. Ağır geçirenlerde 3-4 günde kendilerini iyi hissetmeye başlıyor. Gönüllülere uygulanan tedaviyi Kovid-19'u çok ağır geçirenlerde kullanmıyoruz." diye konuştu.

AKONİTİN HALK ARASINDA "ISSIK GÖL KÖKÜ" OLARAK BİLİNİYOR

AA muhabiri, başkent Bişkek'teki Oş Pazarı'nda halk arasında Issık Göl kökü olarak bilinen akonitin satışı yapan Tolganay Toyçubayeva ile görüştü.

Yaklaşık 20 yıldır pazarda bitki sattığını anlatan Toyçubayeva, Taşkent'te bitkisel ilaçlar üzerine eğitim aldığını ifade ederek, alkaloid oranı yüzde 6 olan Issık Göl kökünün sadece Kırgızistan'ın kuzeyindeki Issık Göl bölgesinde yetiştiğini belirtti.

Toyçubayeva, çobanların büyükbaş hayvanlarını zehirlenme tehlikesine karşı akonitin bitkisinin yetiştiği bölgelere sürmediğini, bu bitkiyi tansiyonu düşük olanların kullanmaması gerektiğini aksi takdirde bir dakika da kötü sonuçlara yol açabileceğini söyledi.

Bitkinin, Orta Asya ülkelerinde ve Hindistan'da kullanıldığını aktaran Toyçubayeva, akonitinin bir kilogramının 2000 som (200 lira) satıldığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Caparov, dün Kovid-19 hastaların tedavi gördüğü hastaneyi ziyaret ettikten sonra yaptığı açıklamada, "Doktorlarımız, Kovid-19'u hafif geçirenleri 2-3 gün içinde iyileşmesini sağlayacak bir tedavi yöntemi buldular." ifadesini kullanmıştı.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19)

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