Kırgızistan'da kritik karar: Cumhurbaşkanı görevden aldı!

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, bugün yazılı açıklama ile halka seslenmiş, siyasi durumu "kritik" olarak nitelendirerek krizden çıkışı için bazı önerilerde bulunmuştu.

Krizin başladığı güne kadar görevde olan "Başbakan ve kabine üyelerinin görevinden alınması ve yeni başbakan ile kabine üyelerinin atanması için" parlamentonun ve cumhurbaşkanının kararnamesinin mevcudiyetinin gerektiğine işaret eden Ceenbekov, "Parlamentonun ve cumhurbaşkanı kararlarını imzalamaya hazırım." ifadesini kullanmıştı.

Ülkede yapılan ve yapılacak olan atamaları yasallaştırılmasını istediğini ifade eden Ceenbekov, "Benim için hiçbir görev ülkemin, halkımızın birliğinden ve toplumun huzurundan üstün değildir. Ülke hukuki zemine oturur oturmaz, cumhurbaşkanlığı görevinden ayrılmaya hazırım. Tüm siyasi güçleri ülkede barış ve huzuru korumaya, insanları ve toplumu bölmemeye çağırıyorum. Yüce Allah, tüm siyasi güçlere hikmet ve sabır versin." ifadelerini kullanmıştı.

HALK, CUMHURBAŞKANLIĞI BİNASINI İŞGAL ETMİŞTİ

Ülkede 4 Ekim'de yapılan seçimlerin sonuçlarını tanımayan 12 siyasi partinin taraftarları, düzenledikleri gösterinin ardından Cumhurbaşkanlığı binasını ve parlamentoyu işgal etmişti.