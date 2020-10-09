HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Kırgızistan'da kritik karar: Cumhurbaşkanı görevden aldı!

Kırgızistan'da kritik karar: Cumhurbaşkanı görevden aldı!

DÜNYA HABERLERİ  | 09.10.2020 10:51 | Son Güncelleme

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, başbakan ve hükümeti görevden alan kararnameyi imzaladı.

Kırgızistan'da kritik karar: Cumhurbaşkanı görevden aldı!

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, bugün yazılı açıklama ile halka seslenmiş, siyasi durumu "kritik" olarak nitelendirerek krizden çıkışı için bazı önerilerde bulunmuştu.

Krizin başladığı güne kadar görevde olan "Başbakan ve kabine üyelerinin görevinden alınması ve yeni başbakan ile kabine üyelerinin atanması için" parlamentonun ve cumhurbaşkanının kararnamesinin mevcudiyetinin gerektiğine işaret eden Ceenbekov, "Parlamentonun ve cumhurbaşkanı kararlarını imzalamaya hazırım." ifadesini kullanmıştı.

Ülkede yapılan ve yapılacak olan atamaları yasallaştırılmasını istediğini ifade eden Ceenbekov, "Benim için hiçbir görev ülkemin, halkımızın birliğinden ve toplumun huzurundan üstün değildir. Ülke hukuki zemine oturur oturmaz, cumhurbaşkanlığı görevinden ayrılmaya hazırım. Tüm siyasi güçleri ülkede barış ve huzuru korumaya, insanları ve toplumu bölmemeye çağırıyorum. Yüce Allah, tüm siyasi güçlere hikmet ve sabır versin." ifadelerini kullanmıştı.

HALK, CUMHURBAŞKANLIĞI BİNASINI İŞGAL ETMİŞTİ

Ülkede 4 Ekim'de yapılan seçimlerin sonuçlarını tanımayan 12 siyasi partinin taraftarları, düzenledikleri gösterinin ardından Cumhurbaşkanlığı binasını ve parlamentoyu işgal etmişti.

Kırgızistan'da Meclis Başkanı ve Başbakan'ın istifasının ardından Başbakanlık binasını kontrol etmeyi sürdüren bazı muhalif parti ve gruplar, iktidar kavgasına tutuşmuştu.

Milletvekillerin bir araya geldiği salı akşamki toplantıda, seçim arefesinden sonra nerede olduğu belli olmayan Başbakan Kubatbek Boronov'un imzalı istifa mektubu paylaşılmıştı.

Öte yandan, göstericilerin cezaevinden çıkardığı eski Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev, Bişkek'te bugün öğleden sonra yapacağı mitingine ülkenin çeşitli bölgelerinden geniş katılımının olacağı yönündeki iddiaların atıldığı akşam saatlerinde Bişkek sakinlerini endişelendirdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Koronavirüs ciltte kaç saat yaşıyor? İşte çarpıcı sonuç Koronavirüs ciltte kaç saat yaşıyor? İşte çarpıcı sonuç
Kırgızistan Cumhurbaşkanı: Görevden ayrılmaya hazırımKırgızistan Cumhurbaşkanı: Görevden ayrılmaya hazırım
ALES başvuruları sona eriyor!ALES başvuruları sona eriyor!
En Çok Okunan Haberler
MasterChef'te korkutan anlar! Kanlar içinde kaldı
MasterChef'te korkutan anlar! Kanlar içinde kaldı
İşte AYM'nin Enis Berberoğlu kararının gerekçesi!
İşte AYM'nin Enis Berberoğlu kararının gerekçesi!
Cinsel istismar sonucu hayatını kaybetmişti! Flaş gelişme
Cinsel istismar sonucu hayatını kaybetmişti! Flaş gelişme
Ali Edizer, tabiplik görevinden de açığa alındı
Ali Edizer, tabiplik görevinden de açığa alındı
Hamam pozlarını paylaştı!
Hamam pozlarını paylaştı!
Koronavirüse yakalanan Trump hakkında flaş karar
Koronavirüse yakalanan Trump hakkında flaş karar
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Biden'dan küstah 'Ayasofya' çağrısı
Biden'dan küstah 'Ayasofya' çağrısı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
Baş ağrısının nedeni şaşkına çevirdi!
Baş ağrısının nedeni şaşkına çevirdi!
AB'den flaş Türkiye açıklaması
AB'den flaş Türkiye açıklaması
Diğer Haberler
Kıyafeti 'açık saçık' bulundu! 'Taciz edildim'
Kıyafeti 'açık saçık' bulundu! 'Taciz edildim'
Azerbaycan ve Ermenistan'dan Putin'in davetine olumlu yanıt
Azerbaycan ve Ermenistan'dan Putin'in davetine olumlu yanıt
Kırgızistan Cumhurbaşkanı: Görevden ayrılmaya hazırım
Kırgızistan Cumhurbaşkanı: Görevden ayrılmaya hazırım
Filmler de bile bu kadarı olmaz! Kilisede cinsel içerikli film çeken rahip iş üstünde yakalandı
Kilisede cinsel içerikli film çeken rahip iş üstünde yakalandı
İki köpek tarafından sahiplenilen, kendini köpek zanneden kedi sosyal medyanın dilinde
Ölümden kıl payı kurtulan kedi kendini köpek zannediyor!
Doktoru açıkladı! Trump cumartesi iş başı yapacak
Doktoru açıkladı! İşte Trump'ın iş başı yapacağı tarih
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.