Kırgızistan ile Rusya arasında iş sözleşmesi imzalandı

Rus iş çevrelerini Kırgızistan'a yatırım yapmaya çağıran Ceenbekov, "Tüm sektörlerimiz yabancı yatırımcılara açıktır. Kırgızistan'ın yeni bir endüstri türüne, ileri teknoloji ve çevre dostu teknolojilere ihtiyacı var. Yatırımcılara tarım ve sanayide vergi kolaylıklarımız mevcut. BDT ülkeleri arasında en ucuz elektrik tarifelerine, yetenekli bir iş gücüne ve esnek bir eğitim sistemine sahibiz." diye konuştu.

Ceenbekov, bugün düzenlenen forumda yaptığı konuşmada, Putin’in Kırgızistan’a ziyaretini, "Bugünlerin en önemli olayı" olarak nitelendirerek, "Kırgızistan-Rusya Bölgelerarası 8. Forumu'nda Rus şirketlerle 6,5 milyar doların üzerinde yatırım ve ihracat sözleşmesi imzalandı." dedi.

Ceenbekov, resmi ziyaret için Kırgızistan'da bulunan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile dün başkent Bişkek'te 700'den fazla Kırgız ve Rus iş çevrelerin temsilcilerinin katılımıyla başlayan Kırgızistan-Rusya Bölgelerarası 8. Forumu kapanış törenine katıldı.

BİŞKEK (AA) - Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, Kırgızistan-Rusya Bölgelerarası 8. Forumu'nda Rus şirketlerle 6,5 milyar doların üzerinde yatırım ve ihracat sözleşmesinin imzalandığını söyledi.

Forumun, iki ülkenin bölgesel işbirliğine önemli katkı yapacağını düşündüğünü dile getiren Ceenbekov, "Son yıllarda ticaret hacmimiz genişledi. Kırgızistan, üyesi olduğu Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) çerçevesinde aktif işbirliği yürütüyor. Lojistik ve ticaretimiz artıyor. İş adamlarımız 183 milyonluk pazara kavuştu. Bugün Avrasya Ekonomik Birliği'ne entegrasyonumuzun iyi gittiğini güvenle ifade edilebilirim." şeklinde konuştu.

Ceenbekov, Putin'e seslenerek, "Kişisel desteğiniz sayesinde ikili ilişkilerimiz kaliteli düzeye yükseliyor. Siz her zaman Kırgızistan'ın inisiyatiflerini destekliyorsunuz. Kırgızistan, Rusya için her zaman güvenilir, yakın, sadık müttefik ve stratejik bir ortak olarak kalmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

-"Kırgızistan ekonomisi istikrarlı, yatırım olanakları değerlendirin"

Rusya Devlet Başkanı Putin de Kırgızistan ekonomisinin istikrarlı olarak her yıl büyüme gösterdiğine dikkati çekerek, Rus yatırımcılara seslendi ve "Rus iş çevrelerinin, Kırgızistan'daki yatırım olanaklarını değerlendirilmesini istiyorum." dedi.