Kırgızistan lideri Ceenbekov, Jinping ile görüştü

Kırgızistan Devlet Başkanı Sooronbay Ceenbekov, Pekin temasları kapsamında Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile görüştü.

Kırgızistan Devlet Başkanı Sooronbay Ceenbekov, 26-28 Nisan tarihleri arasında Çin’in başkenti Pekin’e resmi ziyarette bulundu. Kırgızistan lideri Ceenbekov, üç günlük Pekin ziyaretinde Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile bir araya geldi. Demiryolu ulaşımı, terörizm ve aşırılıkçılıkla mücadele, savunma ve güvenlik dahil olmak üzere ulaştırma ve yol sektörlerinde işbirliğinin ele alındığı görüşmede, Kırgızistan’dan Çin’e çevre dostu tarım ürünleri ihracatının artırılmasıyla ilgili konular görüşüldüğü aktarıldı.

“Kuşak ve Yol” İkinci Uluslararası İşbirliği Forumu’na katılan Ceenbekov’a Çin ziyaretinde Dışişleri Bakanı Cengiz Aydarbekov, Cumhurbaşkanlığı Dış Politika İdaresi Daire Başkanı Daniyar Sıdıkov, Kırgızistan’ın Pekin Büyükelçisi Kanayım Baktıgulova, Ekonomi Bakanı Oleg Pankratov, Tarım, Arazi Islahı ve Gıda Sanayi Bakanı Nurbek Mukaşev ile Ulaştırma ve Yol Bakanı Canat Beyşenov eşlik etti.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi’nden yapılan açıklamada, Kırgızistan Devlet Başkanının Pekin ziyaretinde, Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Daimi Komitesi Üyesi Wang Juning, uluslararası mühendislik, inşaat, uluslararası ticaret, şehir ve köylere yatırım ve danışmanlık hizmetleri konularında uzmanlaşmış Çin şirketi CJI Yönetim Kurulu Başkanı Van Bin, Çin Demiryolu İnşaat Şirketi “China Railway Construction Corporation Limited” Başkanı Chen Fenjiang ve China Road (Çin Yolu) Yönetim Kurulu Başkanı Lou Shan ile görüşmelerde bulunduğu belirtildi.

Devlet Başkanı Ceenbekov’un Çin mühendislik şirketi SINOMACH’ı ziyaret ettiği de aktarılan açıklamada, Çin’deki en büyük devlet işletmelerinden biri SINOMACH Yönetim Kurulu Başkanı Zhang Xiaolong ile görüştüğü bildirildi. Kırgızistan liderinin, 2019 Beijing Dünya Bahçecilik Fuarı’nın açılışına iştirak ettiği vurgulanan açıklamada ayrıca, Ceenbekov’un diğer heyet başkanlarıyla Dostluk Meydanı’nda ağaç dikme törenine katıldığı kaydedildi.

