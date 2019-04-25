Kırgızistan’da dernek başkanından Cumhurbaşkanı Erdoğan’a mektup ve fotoğraf

Kırgızistan Manas Üniversitesi Denetleme Kurulu görevi için Kırgızistan’da bulunan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Afganistan’ın Bişkek Büyükelçisi Mohammed İssa Mesbah tarafından verilen yemeğe katılarak, Türk Ata Derneği Başkanı Halibekov Halimergen ile bir araya geldi. Halimergen, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a iletilmek üzere bir mektup ve 1950’li yıllarda atalarından kalma fotoğrafı Topçu’ya teslim etti. Geçtiğimiz günlerde Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Yerli Düşünce Derneği işbirliğiyle düzenlenen Bişkek Türk Filmleri Haftası, Türkiye Bişkek Büyükelçiliğinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Kültür Bakanlığı ebru ve minyatür sanatçısı Suna Koçal’ın sergi açılışı ve 23 Nisan kutlamalarına katılan Topçu, bugün de Türkiye’nin Bişkek Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat ile birlikte Afganistan’ın Bişkek Büyükelçisi Mohammed İssa Mesbah tarafından büyükelçilik konutunda verilen yemek davetine katıldı. Kırgızistan’da 250 bin üyesi bulunan Türk Ata Derneğinin başkanı ile Manas Üniversitesinde görüşen Topçu, ayrıca fidan dikimine katıldı. Türkiye-Afganistan arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin yüzyıllar öncesine dayandığını belirten Topçu, “Türkiye Cumhuriyeti’ni ilk tanıyan Müslüman devlet Afganistan olmuştur. İki ülke arasındaki dostluk ilişkisi Cumhuriyet dönemi öncesinde ve sonrasında hep iyi bir şekilde devam etmiştir. Son 18 yılda daha da üst seviyelere taşınmıştır, inşallah hep daha ileriye gidecektir. Ata yurdumuzda kardeş sofrasında olmaktan çok memnunum” diye konuştu.

“Erdoğan’ı seviyor ve dua ediyoruz”

Afgan Büyükelçi Mesbah ise Afganistan halkının yaşadığı müddetçe Türkiye’yi ve Türk halkını yanlarında görmekten memnun olacağının altını çizerek, “Türkiye’nin, Türk kardeşlerimizin ve Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Afganistan ve Afgan halkı için yaptıkları unutulmayacaktır. Biz, iki dost ve kardeş ülkeyiz. Türk kardeşlerime ve Sayın Cumhurbaşkanımıza selam ve sevgiler sunuyorum. Türkiye’yi, Türk kardeşlerimizi ve Sayın Erdoğan’ı seviyor ve dua ediyoruz” şeklinde konuştu.

Türk Ata Derneğinden Erdoğan’a mektup

Topçu, Bişkek’te ayrıca Türk Ata Derneği Başkanı Halibekov Halimergen ile bir araya geldi. Bir sivil toplum kuruluşu olarak 250 bin civarı Kırgızistan vatandaşını temsil ettiklerini belirten Halimergen, “Tüm dünyada ve Avrasya’da gelişen ülkeler arasında başı çeken, büyük Türk devletlerinin mirasçısı olan Türkiye Cumhuriyeti iç ve dış düşmanlara karşı verilen mücadele ve zafer yolunda hızla ilerliyor. Sizlere olan güvenimiz sonsuzdur. Yaradan Rabbim ömrünüzü uzun etsin, sizleri başımızdan eksik etmesin" dedi.

Halimergen, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a iletilmek üzere bir mektubu ve 1950’li yıllarda atalarından kalma fotoğrafı Yalçın Topçu’ya teslim etti.

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi fidan dikim törenine de katılan Topçu ve beraberindeki heyet, KTMÜ Rektörü Sebahattin Balcı ile birlikte hatıra fidanı dikti. Topçu, ”Rektörümüz Balcı ve ekibine ata yurttaki yeşile katkıda bulunmada bize de fırsat verdikleru için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.



