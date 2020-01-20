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  4. Kırgızistan'dan kayıt dışı ithalatı engelleme adımı

Kırgızistan'dan kayıt dışı ithalatı engelleme adımı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.01.2020 11:58 | Son Güncelleme

Başbakan Yardımcısı Askarov, parlamento ve iş dünyasının katkılarıyla kayıt dışı ithalatın önlenebilmesi için yasal işlemlerin geliştirilmesi ve benimsenmesi için sistematik çalışmalar yürüttüklerini söyledi

BİŞKEK (AA) - Kırgızistan Başbakan Yardımcısı Zamirbek Askarov, hükümetin Avrasya Ekonomik Birliği'ne (AEB) üye ülkelerden kayıt dışı ithalatı önlemeye yönelik çabalarını artıracaklarını bildirdi.

Askarov, ilgili devlet organların yöneticilerinin katılımıyla başbakanlıkta düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, "Bugünlerde birçok vergi mükellefinin, dolaylı vergileri ödememek için AEB içinde malları serbestçe taşıma hakkını kullanarak, petrol ürünleri de dahil olmak üzere, resmi belgelerde kayıtlı eşyanın cinsini ve miktarını yanlış beyan ettiği belirleniyor. Kayıt dışı ithalat ticaretinden elde edilen haksız kazanç devletin hazinesine zarar veriyor. Bu nedenler, sağlıksız bir rekabet ortamının oluşmasına yol açabiliyor" değerlendirmesinde bulundu.

Parlamento ve iş dünyasının katkılarıyla kayıt dışı ithalatın önlenebilmesi için ilgili yasal işlemlerin geliştirilmesi ve benimsenmesi için sistematik çalışmalar yürüttüklerini hatırlatan Askarov, AEB üye ülkelerden kayıt dışı ithalatı önlemeye yönelik çabalarını artıracaklarının altını çizdi.

Askarov, alınan önlemlere rağmen, hala hayali belgelerle petrol ürünlerin ithal edildiğini belirterek, "Bu sona erdirilmelidir. Vicdansız vergi mükelleflerle başa çıkmak istiyoruz. Her şey adil ve şeffaf olmalıdır." ifadelerini kullandı.

Başbakan Yardımcısı Askarov, ithal edilen petrol ürünlerin kalite kontrolünün yapılması ve kendisinin acil bilgilendirilmesi, benzol (benzen) gibi mallar için tüketim vergisi uygulanmasını öngören tasarının kabul edilme sürecinin hızlandırılması ve benzin istasyonlarına kaçak petrol ürünlerinin sokulmasını engeleyecek mekanizmanın geliştirilmesi talimatı verdi.

Rusya, Kazakistan ve Belarus'un oluşturduğu Avrasya Ekonomik Birliği'ne 2015 yılında tam üye olan Kırgızistan'a mal, hizmet, sermaye ve işgücünün serbest dolaşımı hakkı tanınmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Avrasya Ekonomik Birliği kayıt dışı ithalat Kırgızistan

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