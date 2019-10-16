Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi Kubanıçbek Ömüraliyev, Antalya'nın turizmin başkenti olduğunu belirterek, "Kırgızlar tatil için Türkiye'yi tercih ediyor. Vatandaşlarımız, yaşamak ve çalışmak için de Antalya'ya geliyor." dedi.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, makamında kabul ettiği Ömüraliyev ile bir süre sohbet etti.

Büyükelçi Ömüraliyev, burada yaptığı konuşmada, beş ay önce Türkiye'ye büyükelçi olarak atandığını, Antalya'ya ilk kez geldiğini söyledi.

Kırgızistan ile Türkiye'nin dost ülkeler olduğunu vurgulayan Ömüraliyev, "Dünyada herkes bilir ki, Antalya turizmin başkentidir. Türkiye'ye gelen turistin üçte biri buraya geliyor. Antalya'da 12 bin civarında da Kırgız yaşıyor. Biz iki kardeş ülkeyiz. Kırgızlar tatil için Türkiye'yi tercih ediyor. Vatandaşlarımız, yaşamak ve çalışmak için de Antalya'ya geliyor." diye konuştu.

Vali Karaloğlu da "Tek millet 6 ülke" felsefesinde ilişkilerin devam ettiğini belirterek, Türkiye ile Kırgızistan'ın ilişkilerinin iyi olduğunu aktardı.

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