HABER

Kırık ayağıyla depremden böyle kaçtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2019 19:58 | Son Güncelleme

İstanbul’da bugün yaşanan deprem sırasında vatandaşların yaşadığı panik anları kameralar tarafından kaydedildi.

İstanbul’da bugün yaşanan deprem sırasında vatandaşların yaşadığı panik anları kameralar tarafından kaydedildi. Bir iş yerinde oturan bacağı kırık bir kişinin can havliyle depremden kaçma anı görüntülere anbean yansıdı.

İstanbul’da bugün öğlen saatlerinde yaşanan 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından yaşanan panik anları güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Depreme Bağcılar’da bir iş yerinde yakalanan vatandaşlar korku dolu anlar yaşayarak hızla dışarıya kaçtı. Ayağı kırık bir kişi ve arkadaşlarının iş yerinden kaçtığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, iş yerinde oturan vatandaşların ve bacağı kırık vatandaşın hızla dışarıya kaçtığı görülüyor.

PARTNERObjektiflerden kaçamadılar! İşte ünlü oyuncunun sevgilisiObjektiflerden kaçamadılar! İşte ünlü oyuncunun sevgilisi
Kağıthane'de deprem sonrası çok sayıda bina boşaltıldıKağıthane'de deprem sonrası çok sayıda bina boşaltıldı
10. Van Doğu Anadolu Turizm ve Seyahat Fuarı kapılarını açtı10. Van Doğu Anadolu Turizm ve Seyahat Fuarı kapılarını açtı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da deprem saniye saniye böyle görüntülendi

İstanbul'da deprem saniye saniye böyle görüntülendi

İstanbul'da büyük panik! Trafik kilitlendi

İstanbul'da büyük panik! Trafik kilitlendi

Otomobil alacaklar dikkat! Bankalardan taşıt kredisi kampanyası

Otomobil alacaklar dikkat! Bankalardan taşıt kredisi kampanyası

Kısmetse Olur Melis sütyensiz haliyle tepki çekti

Kısmetse Olur Melis sütyensiz haliyle tepki çekti

İstanbul'da şiddetli deprem

İstanbul'da şiddetli deprem

Caminin minaresi yıkıldı! İşte deprem sonrası ilk görüntüler

Caminin minaresi yıkıldı! İşte deprem sonrası ilk görüntüler

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Deprem sonrası İmamoğlu'ndan açıklama

Deprem sonrası İmamoğlu'ndan açıklama

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

İstanbul'da şiddetli deprem

İstanbul'da şiddetli deprem

İstanbul'da bir deprem daha!

İstanbul'da bir deprem daha!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da yarın okullar tatil mi? Vali Yerlikaya'dan açıklama

İstanbul'da yarın okullar tatil mi? Vali açıkladı

İstanbul'da yarın okullar tatil mi? Fuat Oktay'dan açıklama

İstanbul'da yarın okullar tatil mi? Fuat Oktay'dan açıklama

Deprem uzmanı Doğan Perinçek'ten önemli deprem açıklaması

Deprem uzmanından önemli deprem açıklaması

Fatih'te depreme aldırış etmeden yemek yemeye devam etti

Depreme aldırış etmedi! Herkes kaçmaya çalışırken...

İstanbul'da depremin ardından vatandaşlar parklara akın etti

Vatandaşlar parklara akın etti!

Kağıthane'de bir bina depremin etkisiyle yanındaki binaya yaslandı

Bina yanındaki binaya yaslandı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.