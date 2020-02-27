Kırık kalp sendromu kadınlarda 9 kat daha fazla

İlk kez 1990 yılında Japonya’da tanımlanan ve “takotsubo kardiyomiyopatisi” adıyla da bilinen Kırık Kalp Sendromu fiziksel ve psikolojik yoğun stres sonrasında duygu durumunda ortaya çıkan ani değişikliklerden kaynaklanıyor. Stres hormonundaki artışın kalbin sol karıncığında hareket kaybına, kalp kas hücresinde ve koroner damar yatağının uç kesimlerinde bozulmalara neden olduğu düşünülüyor. Kardiyoloji Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Selçuk Görmez, bu stres nedenlerini “sevilen bir kişinin beklenmedik kaybı, şiddetli tartışma, kötü haber alma, ani ekonomik kayıplar, kazalar, aile içi kavga, aldatılma, aşırı ağrı veya cerrahi girişimler, astım atağı ya da piyangodan ikramiye çıkması, bebek haberi almak gibi beklenmedik, aşırı sevindirici durumlar” olarak sıraladı.

Tıp dünyasında “stresin tetiklediği kardiyomiyopati” olarak tanımlanan “Kırık Kalp Sendromu” tıpkı kalp krizine benzer belirtiler verdiği için korkutucu olabiliyor. Acıbadem Kadıköy Hastanesi’nde Kırık Kalp Sendromu’na dikkat çekmek amacıyla “Kalbiniz Sevgiyle Atsın” başlıklı bir söyleşi düzenlendi. Acıbadem Kadıköy Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Selçuk Görmez, söyleşide kalp hastalıkları hakkında bilgi verirken kadınlarda erkeklere oranla 9 kat daha fazla görülen Kırık Kalp Sendromu’nu da anlattı.

Kriziyle aynı belirtileri veriyor

Kırık Kalp Sendromu’nun kalp krizine benzer belirtilerle kendini gösterdiğini dile getiren Dr. Öğretim Üyesi Selçuk Görmez, “Başlıca belirti, yoğun stres sonrası gelişen göğüs ağrısı ve nefes darlığı olarak karşımıza çıkıyor. Bulantı, terleme, fenalık hissi, sol kol ve mide bölgesinde ağrı, uyuşma ve yanma hissi de görülebiliyor” dedi.

İstatistik çalışmalara göre, göğüs ağrısı ile acil polikliniğine gelen ve akut koroner sendrom tanısı alan hastaların yüzde 1-2’sinde Kırık Kalp Sendromu bulunuyor. Her 2 bin 500 kişiden biri, bu hastalıktan etkileniyor. Kırık Kalp Sendromu’nda kesin tanı kalp anjiyosuyla konulabiliyor. Kalp krizinden farkı ise anjiyo sonucunda kalp damarlarının tamamen açık olduğunun görülmesi.

Menopoz dönemindeki kadınlar dikkat

Hastaların yüzde 90’ından fazlasının 55 yaşını geçmiş, yani menopoz çağındaki kadınlar olması nedeniyle östrojen hormonunun düzeyindeki düşmenin de sendromu tetikleyebildiği öne sürülüyor. Kadınlarda görülen kalp krizlerinin yüzde 5’inin temelinde ise bu sendromun yattığı tahmin ediliyor. Kırık Kalp Sendromu’nun kadınlarda 9 kat daha fazla görüldüğüne işaret eden Dr. Öğretim Üyesi Selçuk Görmez, bu durumun “kadınların duygu durum ve hormon düzeylerinin erkeklere göre daha değişken olmasıyla” açıklandığını belirtti.