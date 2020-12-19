Kırıkkale'de 'dur' ihtarına uymayan sürücü polis memuruna çarpıp kaçtı

Olay, gece saatlerinde Alparslan Pehlivanlı Bulvarı'nda meydana geldi. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle uygulama yapan polis ekipleri, içerisinde 2 kişinin bulunduğu Hamdi Başıbozuk yönetimindeki otomobili durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan Başıbozuk, otomobille polis memuru Turgut A.'ya çarpıp, kaçmaya başladı.

Kaçan sürücü ile polis ekipleri arasında kovalamaca başladı. Polis ekipleri, otomobili Kırıkkale Sanayi Sitesi'nde terk edilmiş halde buldu. Kayıplara karışan sürücü Hamdi Başıbozuk ve ismi öğrenilemeyen 1 kişi, kısa süre içerisinde yakalanarak, gözaltına alındı. Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırılan polis memuru Turgut A.'nın ise ayağının kırıldığı ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

(DHA)

