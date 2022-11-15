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  4. Kırıkkale'de iki otomobil çarpıştı: 4 kişi yaralandı

Kırıkkale'de iki otomobil çarpıştı: 4 kişi yaralandı

15.11.2022 01:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırıkkale'de bir trafik kazası meydana geldi. Keskin ilçesinde meydana gelen kazada iki otomobil çarpıştı. Kazada otomobillerde bulunan 4 kişinin yaralandığı bildirildi.

Kırıkkale'de iki otomobil çarpıştı: 4 kişi yaralandı

Kırıkkale'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale’nin Keskin ilçesinde aynı yönde seyreden iki otomobil çarpıştı. Araçların kullanılamaz hale geldiği kazada sürücü H.Ö. ile aynı araçta bulunan D.Ö., F.Ö. ve H.E.T. yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekiplerince yapılan incelemenin ardından iki araçta, çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Kırıkkale

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