Kırıkkale'de kediler için eski su bidonlarını ve battaniyeleri yuvaya dönüştürdü

Kırıkkale’nin Ahılı köyünde yaşayan amca çocukları Mehmet (52) ile Şeref Köksel (70), sokak kedilerinin üşüdüğünü görünce çevreden topladığı eski su bidonlarını battaniye ile kaplayıp yuvaya çevirdi. Yaptığı küçük kulübenin içine yuvaları koyup kedilerin üşümesini engelleyen hayvanseverler her gün gönderilen mamalar ile kedi ve köpeklerini besliyor. Şantiye bahçesinde de köpekler içinde yuva yapan 2 hayvansever, dostlarını elleriyle besliyor.

"BEN YILANI BİLE BESLEDİM"

Bir depoda bekçilik yaptığını ve hayvanları çok sevdiğini anlatan Şeref Köksal (70), "Burada vakit geçiyorum. Gündüz bekçiliği yapıyorum. Onları Allah yarattı. Bunlar bir can. Açım diyemiyor, susadım diyemiyor. Bunlar can. Baktım köşelerde sığınacak yer arıyor hayvanlar. Baktım bidonlar atık eski bidonlar. Sağ olsun amca oğlu battaniye getirdi. Bu şekilde yaptık. Rahatça soğuktan da korunuyorlar. Üstü kapalı burası zaten. Ben yılanı bile besledim. Bir tane yılan yavrusuna su vere vere büyüdü gitti. Kedilere köpeklere şiddet uygulayan insan değildir" dedi.