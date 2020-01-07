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  4. Kırıkkale'de kediler için eski su bidonlarını ve battaniyeleri yuvaya dönüştürdü

Kırıkkale'de kediler için eski su bidonlarını ve battaniyeleri yuvaya dönüştürdü

YAŞAM HABERLERİ  | 07.01.2020 17:12 | Son Güncelleme

Kırıkkale’de kış mevsimi dolayısıyla kedilerin üşümemesi için kolları sıvayan iki hayvansever, çevreden topladığı eski su bidonu ile battaniyeleri yuvaya çevirirken yaklaşık 15 köpeği de şantiye bahçesinde besliyor.

Kırıkkale’nin Ahılı köyünde yaşayan amca çocukları Mehmet (52) ile Şeref Köksel (70), sokak kedilerinin üşüdüğünü görünce çevreden topladığı eski su bidonlarını battaniye ile kaplayıp yuvaya çevirdi. Yaptığı küçük kulübenin içine yuvaları koyup kedilerin üşümesini engelleyen hayvanseverler her gün gönderilen mamalar ile kedi ve köpeklerini besliyor. Şantiye bahçesinde de köpekler içinde yuva yapan 2 hayvansever, dostlarını elleriyle besliyor.

"BEN YILANI BİLE BESLEDİM"

Bir depoda bekçilik yaptığını ve hayvanları çok sevdiğini anlatan Şeref Köksal (70), "Burada vakit geçiyorum. Gündüz bekçiliği yapıyorum. Onları Allah yarattı. Bunlar bir can. Açım diyemiyor, susadım diyemiyor. Bunlar can. Baktım köşelerde sığınacak yer arıyor hayvanlar. Baktım bidonlar atık eski bidonlar. Sağ olsun amca oğlu battaniye getirdi. Bu şekilde yaptık. Rahatça soğuktan da korunuyorlar. Üstü kapalı burası zaten. Ben yılanı bile besledim. Bir tane yılan yavrusuna su vere vere büyüdü gitti. Kedilere köpeklere şiddet uygulayan insan değildir" dedi.

"BİR KAP MAMA, BİR SU KOVASI KOYUN LÜTFEN"

Kanser hastalığı ile mücadele eden Mehmet Köksal (52) yaklaşık 15 yıldır sokak hayvanlarına baktığını söyledi. Köksal, "Bunlar sahipsiz. Hayvanlara bakıyorum. Yazın serinletip, kışın üşümemesi için çalışıyorum. Allah bize ömür verdiği sürece bu hayvanlara bakacağım. Benim isteğim ricam lütfen sokak hayvanlarına sahip çıkalım. Önümüz kış rahat etsinler. Bir kap mama, bir su kovası koyun lütfen. Bunlar kışın mama bulamaz. Bu hayvanlara işkence edip tecavüz edenlere lütfen hapis cezası gelsin. Bir an önce suç kapsamına alınmasını istiyorum. Bunların ağzı var dili yok. Elimden geleni yapıyorum" şeklinde konuştu.

(İHA)

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