KIRIKKALE SON DURUM

MERKEZ
Toplam Sandık : 409Toplam Seçmen : 136.134Açılan Sandık : 318Açılan Sandık Oranı : % 77,75Kullanılan Oy : 86.804Geçerli Oy : 84.179Katılım Oranı : % 82,18
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIAK PARTİMEHMET SAYGILI% 41,6135.024İYİ PARTİMAHİR YILMAZ% 32,5327.381MHPSERDAR YARAR% 23,1919.521BBPMUSTAFA BABACAN% 0,95801SAADET PARTİSİFARUK VURGUN% 0,8676DİĞER% 0,53444DSPGÜRAY TOPAÇ% 0,2166VATAN PARTİSİNEZİH GÜLŞEN% 0,0868TKPEKİN ŞEN% 0,0865BTPALİOSMAN KILAVUZ% 0,0433* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.
BAHŞİLİ
Açılan Sandık Oranı : % 100Katılım Oranı : % 90,8
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIAK PARTİRECEP ZAFER TEKİN% 51,832.038MHPHALİL İBRAHİM BİŞKİN% 45,351.783SAADET PARTİSİÖMER ÇITAK% 1,9878BTPENVER FATİH AYGÜL% 0,7931DİĞER% 0,052BALIŞEYH
Açılan Sandık Oranı : % 100Katılım Oranı : % 92,7
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIAK PARTİALİ DEDELİOĞLU% 50,88782MHPMUSTAFA ŞEN% 29,93460CHPHASAN ERDAL% 18,74288SAADET PARTİSİHAKAN ÖZKAN% 0,467ÇELEBİ
Açılan Sandık Oranı : % 100Katılım Oranı : % 96,35
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIAK PARTİYAŞAR ERDEMİR% 51,04465MHPNAFİ YAKUT% 45,23412CHPOKTAY BABADAĞ% 1,6515DİĞER% 1,110SAADET PARTİSİHÜSEYİN ÇELEBİ% 0,999DELİCE
Açılan Sandık Oranı : % 100Katılım Oranı : % 91,7
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIAK PARTİTURGUT ÖZDEM% 85,51.380İYİ PARTİSERKAN KOCAOĞLU% 10,97177MHPSONER MAZILIGÜNEY% 2,6643SAADET PARTİSİALİ GÜNDOĞAN% 0,6210BTPSELAMİ GÖBÜL% 0,254KARAKEÇİLİ
Açılan Sandık Oranı : % 100Katılım Oranı : % 95,68
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIMHPVEYSEL AYDEMİR% 49,751.194AK PARTİHÜSEYİN ÖZÇELİK% 491.176İYİ PARTİBERKAY İSMAİL HACIBALOĞLU% 0,7518CHPSALİH BÜYÜKKAYA% 0,4611SAADET PARTİSİMURAT YILDIZ% 0,041KESKİN
Açılan Sandık Oranı : % 20,83Katılım Oranı : % 86,1
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIAK PARTİDEDE YILDIRIM% 37,23398İYİ PARTİNECATİ ALSANCAK% 32,93352MHPMUSTAFA ALP SÜLSİPİROĞLU% 29,84319SULAKYURT
Açılan Sandık Oranı : % 50Katılım Oranı : % 90,04
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIMHPİSMAİL BİLDİK% 56,54454AK PARTİKADİR ÇAKIROĞLU% 35,12282CHPTAMER CİHAN% 8,3467YAHŞİHAN
Açılan Sandık Oranı : % 100Katılım Oranı : % 81,67
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIMHPOSMAN TÜRKYILMAZ% 50,946.001AK PARTİAHMET SUNGUR% 40,074.721İYİ PARTİİSMAİL DURSUN KUZUCU% 7,89930SAADET PARTİSİHACI YUSUF KORKMAZ% 0,7588DİĞER% 0,2833BTPAHMET HAYDAR DİLMEÇ% 0,078
Okuyucu Yorumları 0 yorum