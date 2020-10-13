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Kırıkkale’de 16 FETÖ sanığı yargılanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2020 11:32 | Son Güncelleme

Kırıkkale’de, FETÖ soruşturması kapsamında Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu’nun (MKE) eski çalışanları, esnaf ile örgütün okul ve dershanelerinde görev yapan 16 sanığın yargılanmasına devam edilme kararı alındı.Kırıkkale 1.

Kırıkkale’de, FETÖ soruşturması kapsamında Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu’nun (MKE) eski çalışanları, esnaf ile örgütün okul ve dershanelerinde görev yapan 16 sanığın yargılanmasına devam edilme kararı alındı.
Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan duruşmada, "Silahlı terör örgütüne üye olmak ve terörizmin önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet" suçlarından tutuksuz yargılanan İ.K., T.Ç., M.A., S.Ö., A.Y., O.A., H.L., R.K., Ş.Ö. ve H.A. ile avukatları duruşma salonunda hazır bulundu. Sanıklardan A.Ş., E.Ö., A.P., M.S.D., E.T. ve A.B. duruşmaya katılmadı. Hakim karşısına çıkan sanıklar suçlamaları kabul etmeyerek, beraatlerini istedi.
Mahkeme heyeti, dosyadaki eksiklerin giderilmesi için duruşmayı 4 Mart 2021 gününe erteledi.

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