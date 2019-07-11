HABER

Kırıkkale'de bir evin bahçesinde ceset parçaları bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.07.2019 00:50 | Son Güncelleme

Kırıkkale'de bir evin bahçesinde ceset parçaları bulundu

Kırıkkale'de bir evin bahçesinde gömülü halde ceset parçaları bulundu.

Yuva Mahallesi Şehit Müslüm Erdal Caddesi'nde bir gecekonduda oturan yabancı uyruklu E.T (25), İl Emniyet Müdürlüğüne giderek, eski kocası E.L'nin (55) bir kişiyi öldürüp evin bahçesine gömdüğü ihbarında bulundu.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bahçede yaptıkları aramada ceset parçalarına ulaştı.

Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından ceset parçaları otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morguna götürüldü.

Cinayet zanlısı E.L. Ankara'da gözaltına alındı.

Dededen kalma yöntemlerle yapıyorlar! 37 derece sıcakta...Dededen kalma yöntemlerle yapıyorlar! 37 derece sıcakta...
Malatya'da bıçaklı kavga: Yaralılar varMalatya'da bıçaklı kavga: Yaralılar var
Başkentte 16 katlı binada yangın çıktıBaşkentte 16 katlı binada yangın çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ceset kırıkkale yabancı uyruklu

En Çok Okunan Haberler

Manisa'da feci kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Manisa'da feci kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Antalya'da vahşet! Boynunda iki plastik kelepçe ile denizde bulundu

Antalya'da vahşet! Boynunda iki plastik kelepçe ile denizde bulundu

89 yıllık firma konkordato ilan etti

89 yıllık firma konkordato ilan etti

Dünya devi fabrikayı açıyor

Dünya devi fabrikayı açıyor

İBB Başkanı İmamoğlu: Madem istifa ettiniz neden orada duruyorsunuz?

İBB Başkanı İmamoğlu: Madem istifa ettiniz neden orada duruyorsunuz?

Dünya diken üstünde! Trump az önce ilan etti

Dünya diken üstünde! Trump az önce ilan etti

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Ölber Vadisi'ndeki saklı güzellik!

Ölber Vadisi'ndeki saklı güzellik!

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Pendik'te hamile kadının bulunduğu araca saldıran 2 şüpheli tutuklandı

Pendik'te hamile kadının bulunduğu araca saldıran 2 şüpheli tutuklandı

Bilal Erdoğan'dan Okçular Vakfı ile ilgili iddialara yanıt

Bilal Erdoğan'dan Okçular Vakfı ile ilgili iddialara yanıt

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Malatya'da bıçaklı kavga: Yaralılar var

Malatya'da bıçaklı kavga: Yaralılar var

Son dakika! Ankara'da 16 katlı binada yangın

Ankara'da 16 katlı binada yangın

Muğla’nın Dalaman ilçesinde korkunç yangın! 250 hektarlık alana yayıldı

Muğla'da korkunç yangın! 250 hektarlık alana yayıldı

Kırıkkale'de yabancı uyruklu kişiye ait ceset parçaları bulundu

Korkunç! Evin bahçesinde ceset parçaları bulundu

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 3,6 büyüklüğünde deprem

Fethiye'de 3,6 büyüklüğünde deprem!

15 Temmuz dijital ekranlı kamyonetle anlatıldı

15 Temmuz dijital ekranlı kamyonetle anlatıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.