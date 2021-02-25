HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kırıkkale’de hırsızlık yapan 2 zanlı tutuklandı

Kırıkkale’de hırsızlık yapan 2 zanlı tutuklandı

25.02.2021 10:27 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırıkkale’de hırsızlık yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan 3 zanlıdan 2’si tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ile Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kent genelinde hırsızlık olaylarının engellenmesi ve faillerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Kırıkkale’de hırsızlık yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan 3 zanlıdan 2’si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ile Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kent genelinde hırsızlık olaylarının engellenmesi ve faillerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu neticede bir iş yerinden değeri 3 bin 600 TL olan 2 adet cep telefonunun çalınması olayının şüphelisi olduğu tespit edilen M.A., yakalanarak gözaltına alındı.
İkametten 3 bin TL nakit para ve 4 adet yarım altının çalınması olayının şüphelisi küçük yaştaki P.M. ile yine ikametten hayvan hırsızlığı yapan V.G. isimli şahıs suçüstü yakalandı. V.G.’nin üzerinde yapılan aramada 1 kerpeten ve çuval içerisinde çalıntı 5 tavuk ele geçirildi. Zanlı gözaltına alınırken hayvanlar da sahibine teslim edildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.A. ile V.G. tutuklanırken, küçük yaştaki P.M. ise elektronik kelepçe takılarak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eviniz ne kadar güvende? Tek tıkla önleminizi alınEviniz ne kadar güvende? Tek tıkla önleminizi alın
Evlenenlerin sayısı 2020'de azaldıEvlenenlerin sayısı 2020'de azaldı
Tebbet suresinin anlam ve tefsiri nedir?Tebbet suresinin anlam ve tefsiri nedir?

En Çok Okunan Haberler

İzmir’de engelli bakım merkezindeki dehşet anları kamerada

İzmir’de engelli bakım merkezindeki dehşet anları kamerada

Bir gecede yapmadıkları şey kalmadı

Bir gecede yapmadıkları şey kalmadı

Birçok yerden ayağı kırılmıştı... Spor hayatı sona erdi!

Birçok yerden ayağı kırılmıştı... Spor hayatı sona erdi!

Yasak Elma'da salgın paniği! Ünlü oyuncu koronavirüse yakalandı!

Yasak Elma'da salgın paniği! Ünlü oyuncu koronavirüse yakalandı!

Mahalle bekçilerine silahlı saldırı! Bölge ablukaya alındı

Mahalle bekçilerine silahlı saldırı! Bölge ablukaya alındı

Ankara'da şüpheli ölüm! 1 gün önce taşınmıştı

Ankara'da şüpheli ölüm! 1 gün önce taşınmıştı

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Gara’da teslim olan teröristlerin itirafları ortaya çıktı

Gara’da teslim olan teröristlerin itirafları ortaya çıktı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

'Bana bir şey olmaz' deyip tetiğe bastı, hayatını kaybetti

'Bana bir şey olmaz' deyip tetiğe bastı, hayatını kaybetti

İstanbul için flaş '1 Mart' açıklaması!

İstanbul için flaş '1 Mart' açıklaması!

Yunan F-16'lardan Türk gemisine taciz!

Yunan F-16'lardan Türk gemisine taciz!

Diğer Haberler

Normalleşmeyi bekleyen vatandaşa 'sert kural' uyarısı

Normalleşmeyi bekleyen vatandaşa 'sert kural' uyarısı

Evlenenlerin sayısı 2020'de yüzde 10,1 azaldı

Evlenenlerin sayısı 2020'de azaldı

İnternetten sipariş verdi, gelen kargoyla hayatının şokunu yaşadı

İnternetten sipariş verdi, gelen kargoyla hayatının şokunu yaşadı

Düzce'de yeni kararlar: Vakalar artmasın diye tedbirler sıklaştırılacak

Vakalar artmasın diye tedbirler sıklaştırılacak

Son Dakika: Ankara merkezli 22 ilde operasyon! Çok sayıda kişi hakkında gözaltı kararı

22 ilde operasyon! Gözaltılar var

Aşıda 'devrim' yaratacak teknoloji! Boğaziçi Üniversitesi geliştirdi

'Devrim' yaratacak teknoloji! Boğaziçi Üniversitesi geliştirdi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.