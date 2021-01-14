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Kırıkkale’de iş yerinden 24 bin liralık hırsızlık yapan şahıs tutuklandı

14.01.2021 13:23 | Son Güncelleme:
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Kırıkkale’de bir iş yerinden 24 bin liralık hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ile Aranan ve Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde hırsızlık olaylarının engellenmesine ve faillerinin yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında iki hafta önce bir iş yerinden 18 bin lira değerinde sigara, 5 bin lira değerinde dizüstü bilgisayar ile bin liralık bozuk paranın çalınması olayıyla ilgili inceleme başlattı.

Kırıkkale’de bir iş yerinden 24 bin liralık hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ile Aranan ve Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde hırsızlık olaylarının engellenmesine ve faillerinin yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında iki hafta önce bir iş yerinden 18 bin lira değerinde sigara, 5 bin lira değerinde dizüstü bilgisayar ile bin liralık bozuk paranın çalınması olayıyla ilgili inceleme başlattı. Söz konusu olayın şüphelisinin E.D. olduğunu tespit eden ekipler, şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen şahıs tutuklandı.

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