HABER

Kırıkkale'de otomobil kamyona çarptı: 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.06.2019 12:27 | Son Güncelleme

KIRIKKALE'de, aynı yöne giden kamyona arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Kırıkkale'de otomobil kamyona çarptı: 2 yaralı

Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE'de, aynı yöne giden kamyona arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Kırıkkale- Kırşehir karayolunun 20'nci kilometresinde meydana geldi. İpek Can (24) yönetimindeki 34 BOA 653 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, aynı yöne giden 71 FE 167 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü İpek Can ve yanındaki Deniz Atar, yaralandı. Yaralılar, çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

FOTOĞRAFLI

Kırıkkale'de otomobil kamyona çarptı: 2 yaralı

Doğaseverlerin saklı bahçesiDoğaseverlerin saklı bahçesi
Kazada ölen uzman çavuşun cenazesi memleketine gönderildiKazada ölen uzman çavuşun cenazesi memleketine gönderildi
Hafif ticari araç, şarampole devrildi: 3 yaralıHafif ticari araç, şarampole devrildi: 3 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yaktıkları sigara faciaya neden oluyordu!

Yaktıkları sigara faciaya neden oluyordu!

Teröristlere bir darbe daha! Sayı artıyor

Teröristlere bir darbe daha! Sayı artıyor

Beşiktaş 4 ismi bitirdi, 4'ü de yolda!

Beşiktaş 4 ismi bitirdi, 4'ü de yolda!

Ve F.Bahçe transferi bitirdi!

Ve F.Bahçe transferi bitirdi!

Yunanistan harekete geçti! 300 milyar Euro istiyorlar!

Yunanistan harekete geçti! 300 milyar Euro istiyorlar!

Çok geç kaldılar! Mesaj sonrası olay yerine koştular ama...

Çok geç kaldılar! Mesaj sonrası olay yerine koştular ama...

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Kızından boşandı diye önce damadına kurşun yağdırdı ardından...

Kızından boşandı diye önce damadına kurşun yağdırdı ardından...

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Çocuğuna işkence yapan anneden tüyler ürperten sözler

Çocuğuna işkence yapan anneden tüyler ürperten sözler

Deniz deterjan dökülmüş gibi köpürdü! Uzmandan açıklama

Deniz deterjan dökülmüş gibi köpürdü! Uzmandan açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kızından boşanan damadına kurşun yağdırdı ardından intihar etti!

Kızından boşandı diye önce damadına kurşun yağdırdı ardından...

Çocuğuna işkence yapan anneden tüyler ürperten sözler

Çocuğuna işkence yapan anneden tüyler ürperten sözler

'Kawa' anlattı bir bir ortaya çıkarıldı

'Kawa' anlattı bir bir ortaya çıkarıldı

Babasının bıçakladığı Yasemin ifade verdi: Başımda oturup sigara içti

Yasemin'in ifadesi ortaya çıktı: Başımda oturup sigara içti

Öykü Arin'e anneden nakledilen ilik tutmadı

Öykü Arin'e anneden nakledilen ilik tutmadı

Falezlerden atlayan genç kıza kurtarma seferberliği

Antalya'da korku dolu anlar! Herkes seferber oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.