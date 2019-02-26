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Kırıkkale'de traktör ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 ağır yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.02.2019 22:53 | Son Güncelleme

KIRIKKALE’de traktör ile hafif ticari araç çarpıştı, 3 kişi ağır yaralandı.

Kırıkkale'de traktör ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 ağır yaralı

Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE, (DHA) - KIRIKKALE’de traktör ile hafif ticari araç çarpıştı, 3 kişi ağır yaralandı. Kaza nedeniyle yol yaklaşık 1 saat araç trafiğine kapatıldı.
Kaza, akşam saatlerinde Keskin ilçesindeki Cezaevi Kavşağı'nda meydana geldi. Tacettin Pala (81) yönetimindeki 51 AF 164 plakalı traktörle Kayseri yönüne giden Yusuf S. (25) yönetimindeki 38 TP 406 plakalı hafif ticari arala kavşakta çarpıştı. Traktör sürücüsü Tacettin Pala, hurda yığınına dönen aracın altında sıkışırken, hafif ticari araçtaki sürücü Yusuf S. ile yolcu Halit S. de yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye, traktör altındaki yaralı Tacettin Pala'yı sıkıştığı yerden çıkarttı. Sağlık ekipleri yaralıları, ilk müdahalenin ardından Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan 3 kişinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kaza nedeniyle yaklaşık 1 saat araç trafiğine kapanan Kayseri- Kırıkkale yolu yapılan çalışmaların ardından açıldı.
Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Kırıkkale'de traktör ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 ağır yaralıKırıkkale'de traktör ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 ağır yaralı

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