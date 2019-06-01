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Kırıkkale’de yağmur caddeleri suyla doldurdu (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 01.06.2019 22:40 | Son Güncelleme

KÜMESTEKİ HAYVANLAR ÖLDÜ İl genelinde etkili olan sağanak yağmur nedeniyle yollar dere yatağına döndü.

Kırıkkale’de yağmur caddeleri suyla doldurdu (2)

KÜMESTEKİ HAYVANLAR ÖLDÜ
İl genelinde etkili olan sağanak yağmur nedeniyle yollar dere yatağına döndü. Sulakyurt ilçesinde şiddetini arttıran yağışta 2 evi su bastı. Evlerden birinin bahçesinde bulunan kümesteki tavuklar, yükselen yağmur suyuyla öldü.
300 BİN LİRA HASAR AÇIKLAMASI
Sağanak yağış, ilçede elektrik kesintilerine neden oldu. Belediye ekipleri, kapanan yolların açılması için çalışma yaptı. Sulakyurt Belediye Başkanı İsmail Bildik, selden dolayı ilçede yaklaşık 300 bin TL hasar oluştuğunu söyledi.

FOTOĞRAFLI

Kırıkkale’de yağmur caddeleri suyla doldurdu (2)Kırıkkale’de yağmur caddeleri suyla doldurdu (2)Kırıkkale’de yağmur caddeleri suyla doldurdu (2)Kırıkkale’de yağmur caddeleri suyla doldurdu (2)

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