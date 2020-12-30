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Kırıkkale’de yılbaşı öncesi operasyon: Sahte içki ve kaçak tütün ele geçirildi

30.12.2020 19:18 | Son Güncelleme:
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Kırıkkale’de yılbaşı öncesi operasyon: Sahte içki ve kaçak tütün ele geçirildi

Kırıkkale’de yılbaşı öncesinde düzenlenen operasyonda 16 litre sahte içki, 7 kilogram kaçak tütün, 76 adet cinsel içerikli ürün ve 3 bin 20 adet makaron ele geçirildi.Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yılbaşı öncesi kent genelinde eş zamanlı "sahte içki" ve "kaçak tütün" operasyonu düzenlendi.KOM polisi tarafından yapılan operasyonda 8 adet 1.445 CI barkodları geçersiz alkollü içki, 16 litre sahte içki, 7 kilogram kaçak tütün, 420’si dolu 3 bin 20 adet makaron ve 76 adette cinsel içerikli ürün ele geçirildi.KOM polisi tarafından gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında 186 sayılı Bozulmuş veya Değiştirilmiş Gıda veya İlaçların Ticareti Suçu ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında işlem yapılırken 2 şüpheli hakkında ise 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli ve idari işlem başlatıldı.

Kırıkkale’de yılbaşı öncesinde düzenlenen operasyonda 16 litre sahte içki, 7 kilogram kaçak tütün, 76 adet cinsel içerikli ürün ve 3 bin 20 adet makaron ele geçirildi.
Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yılbaşı öncesi kent genelinde eş zamanlı "sahte içki" ve "kaçak tütün" operasyonu düzenlendi.
KOM polisi tarafından yapılan operasyonda 8 adet 1.445 CI barkodları geçersiz alkollü içki, 16 litre sahte içki, 7 kilogram kaçak tütün, 420’si dolu 3 bin 20 adet makaron ve 76 adette cinsel içerikli ürün ele geçirildi.
KOM polisi tarafından gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında 186 sayılı Bozulmuş veya Değiştirilmiş Gıda veya İlaçların Ticareti Suçu ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında işlem yapılırken 2 şüpheli hakkında ise 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli ve idari işlem başlatıldı.

Kırıkkale’de yılbaşı öncesi operasyon: Sahte içki ve kaçak tütün ele geçirildi

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