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Kırılmış saç uçlarınıza güle güle diyeceğiniz ev yapımı maskeleri öğrenmek için bu yazıyı mutlaka okuyun!

01.03.2022 13:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Saçlarınızın artık güçsüzleştiğini mi hissediyorsunuz? Güçsüzleşen saçların ilk belirtisi olan kırık saç uçları, saçınızda kuru ve cansız bir görünüme neden olduğu gibi uzamasını da engeller. Ancak üzülmeyin, kırık saçlarınızın çaresi size önereceğimiz ev yapımı maskelerde!

Kırılmış saç uçlarınıza güle güle diyeceğiniz ev yapımı maskeleri öğrenmek için bu yazıyı mutlaka okuyun!

Her gün güneş, ısı, toz, kimyasallar ve daha pek çok sorunla mücadele etmek zorunda olan saçlarınızın kırılgan ve zayıf görünmesinden hoşlanmıyor, saç uçları kırıldığında çok fazla seçeneğiniz olmadığını düşündüğünüz için saçlarınızı kestirmeye gidiyor olabilirsiniz. Sizce de bu durum çok üzücü değil mi? Peki ya saç kırıklarından kurtulmak için saçınızı kestirmeniz gerekmiyorsa? İşte, kırılan saç uçlarınızı evde kolayca onarabileceğiniz doğal formüller...

HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞINI DENEYİN

  • Hindistan cevizi yağını saç diplerinden başlayarak uçlarına kadar sürün.

  • Gece boyunca bekleyin ve ertesi sabah saçınızı şampuanla yıkayın.

  • Saçınızı havluyla kurulayın ve saç kurutma makinesi kullanmaktan kaçının.

  • 2-3 günde bir bu bakımı tekrarladığınızda saçlarınızın iyileştiğini göreceksiniz.

ARGAN YAĞI İLE ONARIN

  • Her yıkamadan sonra nemli saçınıza ortasından uçlarına kadar birkaç damla argan yağı uygulayın.

  • Saçlarınızı kendi halinde kurumaya bırakın.

  • Birkaç uygulamadan sonra kırıklarınızın onarıldığını göreceksiniz.

YUMURTA MASKESİ UYGULAYIN

Yumurta, saçlarınızı güçlendirecek proteinler ve yağ asitleri içerir.

  • Bir yumurta sarısını 2-3 yemek kaşığı zeytinyağı ve 1 yemek kaşığı bal ile karıştırın.

  • Bu karışımı nemli saçınıza uygulayın ve yarım saat bekletin.

  • Ardından saç derinize masaj yaparak şampuanla yıkayın.

BAL İLE BAKIM YAPIN

Yağ asitleri, protein ve E vitamini bakımından zengin olan badem yağı ve zeytinyağı saçlarınızı yumuşatır, güçlendirir ve onarır. Bal ise kuru ve hasarlı saçları onarmaya yardımcı olur.

  • 3 yemek kaşığı zeytinyağı veya badem yağını 2 yemek kaşığı bal ile karıştırın. Bu karışımı ıslak saçınıza, özellikle saç uçlarınıza uygulayın.

  • Yarım saat bekletin. Ardından saçınızı yıkayıp şekillendirin.

ELMA SİRKESİ İLE SAÇLARINIZI YUMUŞATIN

Elma sirkesi; saç derisi pH'ını dengeler, saçınızı güçlendirir ve yumuşatır.

  • Kuru ısırgan otu, biberiye ve kuru adaçayı karışımını 1 bardak su ile 10 dakika demleyin.

  • Demlendikten sonra suyunu süzün ve 2 yemek kaşığı elma sirkesi ekleyin.

  • Hazırladığınız karışımı şampuanlanmış saçınıza dökün ve birkaç dakika sonra durulayın.

  • Saçlarınızın yumuşacık olduğunu hissedeceksiniz.


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Anahtar Kelimeler:
saç bakımı
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