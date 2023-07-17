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Kırım Köprüsü'ne saldırı: 2 ölü, 1 çocuk yaralı! Araç trafiğine kapatıldı... Konstantinov'dan Ukrayna'ya çok sert tepki

17.07.2023 10:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya-Ukrayna savaşında sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Rusya’nın ilhak ettiği Kırım Parlamentosu Başkanı Vladimir Konstantinov, Ukrayna'nın Kırım Köprüsü'ne saldırdığını açıklayıp Ukrayna yönetimi için sert sözler kullandı.

Kırım Köprüsü'ne saldırı: 2 ölü, 1 çocuk yaralı! Araç trafiğine kapatıldı... Konstantinov'dan Ukrayna'ya çok sert tepki

Konstantinov, sosyal medya hesabından, köprüye yapılan saldırıyla ilgili açıklama yaptı.

Saldırının gece gerçekleştiğini belirten Konstantinov, “Kiev’deki terörist rejim, bu gece yeni bir suç işledi, Kırım Köprüsü'ne saldırdı.” ifadesini kullandı.

Konstantinov, köprüdeki otomobil geçidini sivillerin kullandığını, demir yolu hattının ise hasar görmediğini kaydetti.

2 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Rusya’nın Krasnodar Bölgesi Sağlık Bakanlığı, Kırım Köprüsü'ndeki olayda 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 1 çocuğun yaralandığını duyurdu.

Rus basınındaki haberlerde, Kırım Köprüsü’ne yapılan saldırıda otomobil yolunun hasar gördüğü, ancak köprünün ayaklarında bir sorun olmadığı aktarıldı.

Kırım kaynaklı bazı sosyal medya hesaplarında da hasar gören köprünün görüntüleri yayınlandı.

Yerel yetkililerin yaptığı açıklamaya göre, durdurulan tren seferleri yeniden başlatıldı. Geçişlere kapatılan karayolunu kullanmak isteyenlere alternatif yol bulmaları önerildi.

KIRIM KÖPRÜSÜ'NDE ACİL BİR DURUMUN YAŞANDIĞI AÇIKLANMIŞTI

Sabaha karşı Rusya’nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım’ın Sözde Valisi Sergey Aksenov, Kırım Köprüsü'nde detaylarına yer verilmeyen acil bir durumun yaşandığını, bu nedenle köprünün araç trafiğine kapatıldığını belirtmişti.

Rus sosyal medyasındaki bazı görüntülerde de köprüden dumanların yükseldiği görülmüştü.

(AA)

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