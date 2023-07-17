Kırım Köprüsü neden patlatıldı? Kırım Köprüsü önemi nedir, nerede? Kırım ve Rusya'yı bağlayan köprü vuruldu

Kırım Köprüsü'nde bu gece yarısı peş peşe patlamalar meydana geldi. Köprünün araç trafiğine kapatıldığı aktarılırken saldırının insansız hava aracıyla gerçekleştiği belirtildi. Kırım Köprüsü ile ilgili detaylar merak konusu oldu. İşte, Kırım Köprüsü hakkında merak edilenler...

KIRIM KÖPRÜSÜ NEDEN PATLATILDI?

Kırım Köprüsü, Kerç Boğazı üzerindedir ve 19 kilometrelik bir yapıdır.

Kırım Köprüsü, Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım ile tek doğrudan bağlantısıdır.

KIRIM KÖPRÜSÜ ÖNEMİ NEDİR?

Kırım Köprüsü, yakıt, gıda ve diğer ihtiyaçların Sivatopol üzerinden Kırım'a temini açısında oldukça önemlidir.

UKRAYNALILAR HAVAYA UÇURMUŞTU

Köprü aynı zamanda Ukraynalılar tarafından Ekim 2022'de havaya uçurulmuştu. Bu manada Kerç köprüsü işgal sembolleri arasında yer alıyor.

