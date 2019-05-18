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Kırım Tatar Türkleri sürgünün 75. Yılı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2019 17:23 | Son Güncelleme

Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği İstanbul Şube Başkanı Celal İçten: - "İnsanlık tarihinin en acı ve yüz kızartıcı soykırımlarından biri olan Kırım Tatar Türkleri'nin soykırımını ve vatanlarından sürgün edilişini dünya kamuoyu önünde kınıyor, soykırım ve mücadele şehitlerini rahmetle anıyoruz"

İSTANBUL (AA) - Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği İstanbul Şubesi ,"18 Mayıs 1944 Kırım Tatar Türkleri Sürgün ve Soykırımını Anma Günü" dolayısıyla, sürgünde hayatını kaybedenleri andı.

Beyazıt Meydanı'nda bir araya gelen dernek üyeleri, "18 Mayıs 1944 Stalin'in sürgününü unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız" yazılı pankart açtı.

Saygı duruşunda bulunulduktan sonra, İstiklal Marşı ve Kırım Milli Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, sürgünde hayatını kaybedenler için dua okundu.

Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği İstanbul Şube Başkanı Celal İçten, grup adına yaptığı basın açıklamasında, 2. Dünya Savaşı sırasında ve sonrasında Sovyet-Rus rejimi tarafından sistemli olarak soykırıma uğratılan Kırım Tatar Türklerini ve diğer Karaçay, Ahıska, Çeçen ve İnguşlara uygulanan suçun bütün insanlığın ortak acısı ve utancı olduğunu söyledi.

Kırım Tatar Türkleri'nin 75 yıl evvel insanlık dışı muamelelerle Kırım'dan Sibirya ve Orta Asya çöllerine sürgüne gönderildiğini aktaran İçten, sürgüne gönderilen binlerce Türk'ün yüzde 46'sının sürgün yolculuğunda ve gönderildikleri bölgelerde soğuk, hastalık ve açlıktan dolayı hayatlarını kaybederek şehit olduklarını anlattı.

İçten, soykırımın üzerinden 75 yıl geçmesine rağmen Kırım Tatar Türklerinin uğratıldığı maddi, manevi ve milli hakların hiçbirisinin bugüne kadar tazmin edilmediğini aktardı.

Başka soykırımların olmasını engellemek, tüm dünyanın gözü önünde insanlığa karşı işlenen suçların önüne geçmek için Kırım Tatar Türklerine karşı işlenen soykırımın hatırlanmasının herkesin ortak görevi olduğunu dile getiren İçten, "İnsanlık tarihinin en acı ve yüz kızartıcı soykırımlarından biri olan Kırım Tatar Türklerinin soykırımını ve vatanlarından sürgün edilişini dünya kamuoyu önünde kınıyor, soykırım ve mücadele şehitlerini rahmetle anıyoruz. Dünya parlamentolarından soykırımın tanınmasını talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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