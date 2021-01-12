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Kırışıklığı önlemek için cilt maskesi nasıl yapılır? Gençleştiren yumurta akı maskesi!

Sibel Özdemir Sibel Özdemir 12.01.2021 10:59 | Son Güncelleme:
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Hepimiz ince çizgileri ve kırışıklıkları olmayan kusursuz bir cilt istiyoruz. Bu nedenle, yüz kırışıklıkları konusunda endişeleniyorsanız sizi anlıyoruz çünkü çizgiler yaşlanmanın bir işareti. Ama onlar hakkında bir şeyler yapmanın da tam zamanı. Kimyasal işlem sonuç getirse de, uzun vadede cildinize zarar verebilir. İşte kırışıklıkları tedavi etmek için evde hazırlayabileceğiniz cilt maskesi tarifi.

Günümüzde erken yaşlanma sıkıntısı çekmeyen bir kadın bulmak zor. Çenemizde aniden beliren sivilcelerde kendimizi iyi hissetsek de alnımızda hafif görünen kırışıklıklar ile asla iyi hissetmeyiz.

20'Lİ YAŞLAR SONUNDA KIRIŞIKLARLA MÜCADELEYE BAŞLIYORUZ

Yaşlanmayı geciktirici ürünlere olan saplantı genellikle 20'li yaşların sonlarından itibaren başlar ve kırışıklıklar derinleştikçe büyümeye devam eder. Ancak bu amaçla piyasada bulunan ürünlerin peşinden koşmadan evde deneyebileceğiniz bazı harika yüz maskeleri var. Yaşlanma belirtileriyle doğal olarak mücadele etmenize yardımcı olabilecek kırışıklıklar için ev yapımı yaşlanma önleyici yüz maskesinin tarifini video ile anlattık.

KIRIŞIKLIK ÖNLEYİCİ CİLT MASKESİ TARİFİ

Kırışıklık önleyici bir maske için, önce yumurta akı kaseye dökülür. İçerisine bir çay kaşığı sızma zeytinyağı ilave edilir. Ardından 1 çay kaşığı buğday tohumu yağı eklenir ve karıştırılır.

Yumurta akı pek çok kırışıklık kremi içerisinde kullanılmaktadır. Elde edilen kırışıklık maskesi aşağıdan yukarıya sürülmelidir. Sürekli yukarı hareketlerle uygulanmalıdır. Sonrasında hiç konuşmadan 15 dakika geçirilmelidir.

Haftada bir akşamları uygulanırsa çok daha faydalı olacaktır. 15 dakikanın sonunda olabildiğince soğuk suyla ciltten arındırın. Besleyici bir krem sürüp, kaliteli bir uykuya yatabilirsiniz.

YÜZDEKİ KIRIŞIKLIKLARIN SEBEPLERİ NELERDİR?

Yaşlandıkça, içindeki hidrasyon ve kolajen kaybı nedeniyle cildimiz incelir, zayıflar ve kurur . Cildi daha az elastik hale getirerek ince çizgiler, kırışıklıklar , kırışıklıklar gibi yaşlanma belirtilerinin gelişmesine neden olur. Dolayısıyla kırışıklıkların doğal yaşlanma sürecimizin bir parçası olduğu söylenebilir.

Bununla birlikte, onu hızlandıran ve daha genç yaşta cilt yüzeyinin altında daha kalıcı oluklar oluşmasına neden olan bir dizi başka faktör vardır. Daha erken yüz kırışıklıkları gelişme olasılığını artıran en yaygın nedenlerden bazıları şunlardır:

  • Yaşlanma süreci
  • Güneş ışığına maruz kalma (UV ışınları)
  • Çevresel faktörler (sert hava koşulları, kirlilik)
  • Genetik
  • Yüksek düzeyde stres
  • Kötü beslenme
  • Sağlıksız yaşam tarzı
  • Aşırı sigara ve alkol
  • Tekrarlanan yüz ifadeleri (kaşlarını çatma, gözlerini kısma, gülme)
  • Kimyasal kozmetiklerin çok fazla kullanılması
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