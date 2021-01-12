Kırışıklığı önlemek için cilt maskesi nasıl yapılır? Gençleştiren yumurta akı maskesi!

Günümüzde erken yaşlanma sıkıntısı çekmeyen bir kadın bulmak zor. Çenemizde aniden beliren sivilcelerde kendimizi iyi hissetsek de alnımızda hafif görünen kırışıklıklar ile asla iyi hissetmeyiz.

20'Lİ YAŞLAR SONUNDA KIRIŞIKLARLA MÜCADELEYE BAŞLIYORUZ

Yaşlanmayı geciktirici ürünlere olan saplantı genellikle 20'li yaşların sonlarından itibaren başlar ve kırışıklıklar derinleştikçe büyümeye devam eder. Ancak bu amaçla piyasada bulunan ürünlerin peşinden koşmadan evde deneyebileceğiniz bazı harika yüz maskeleri var. Yaşlanma belirtileriyle doğal olarak mücadele etmenize yardımcı olabilecek kırışıklıklar için ev yapımı yaşlanma önleyici yüz maskesinin tarifini video ile anlattık.

KIRIŞIKLIK ÖNLEYİCİ CİLT MASKESİ TARİFİ

Kırışıklık önleyici bir maske için, önce yumurta akı kaseye dökülür. İçerisine bir çay kaşığı sızma zeytinyağı ilave edilir. Ardından 1 çay kaşığı buğday tohumu yağı eklenir ve karıştırılır.

Yumurta akı pek çok kırışıklık kremi içerisinde kullanılmaktadır. Elde edilen kırışıklık maskesi aşağıdan yukarıya sürülmelidir. Sürekli yukarı hareketlerle uygulanmalıdır. Sonrasında hiç konuşmadan 15 dakika geçirilmelidir.