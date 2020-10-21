Kırışıklıklar için buz, solmuş kıyafet için tuz! Paranız cebinizde kalacak

Hepimiz, giysilerimizi dün alınmış gibi görünmesini sağlamanın basit ve etkili yollarını arıyoruz. Hadi başlayalım.
Kurutucuya birkaç buz küpü koyun ve yaklaşık 15 dakika orta moda ayarlayın. Buz küpleri eriyerek buhara dönüşecek ve bu da giysilerinizdeki kırışıklıkları gidermenize yardımcı olacaktır. Alternatif olarak, kırışmış giysiyle birlikte kurutucuya nemli bir çorap koyabilirsiniz.
Giysiyi yıkayın. Tüylenen kıyafeti dikkatlice tıraş edin. Giysilerinizde kazara delik açmamak için bunu yavaşça yaptığınızdan emin olun. Ardından yapışkan rulolar ise kıyafetin üzerinden geçin.
Küçük bir tava alın ve içinde su kaynatın. Ateşi kısın ve tavanın üzerine buruşmuş şağkanızı koyun. Buhar yavaş yavaş kırışıklıkları düzeltecektir.
Giysilerinizi ve deterjanı çamaşır makinesine koyduktan sonra, tambura yaklaşık 1/2 su bardağı (150 g) tuz dökün. Renkleri düzeltmenin yanı sıra, yeni giysilerin ilk etapta solmasını önlemeye de yardımcı olabilir. Tuz ayrıca özellikle kan, küf ve ter lekelerinde etkili bir leke çıkarıcıdır.
Kıyafetlerinizi fermuarlamak ve iliklemek için birkaç dakikanızı ayırın. Bu, düğmelerin diğer giysilere takılmasını önler ve düğmelerin çekilmesini veya gevşemesini önler.
Düğmelerinizin düşmesini önlemek istiyorsanız, sadece diş ipi ile dikin. Özellikle ağır yıpranan düğmeler için iyi bir numara.
Her ayakkabının içine en az 1 çorba kaşığı karbonat koyun. Ayakkabının tüm iç tabanını kaplayacak kadar karbonat kullanmanız gerekir.
Ütü yaptıktan sonra bile yakanız mükemmel görünmüyorsa, saç düzleştirici onu düzeltir. Ayrıca, aceleniz olduğunda ve ütü masasını çıkaracak vaktiniz olmadığında da iyi bir hayat hilesi. Sadece kumaşı yakmamaya dikkat edin.
Giysilerinizi lavaboya veya kovaya yerleştirin ve ılık suyla doldurun.
Şampuanınızdan veya saç kreminizden 2 yemek kaşığı ekleyin.
30 dakika bekletin.
Giysiyi düz bir havlunun üzerine koyun ve nemli olacak şekilde sarın. Ardından giysinizi dikkatlice açın ve kuruması için düz bir yere koyun.
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