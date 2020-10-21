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Kırışıklıklar için buz, solmuş kıyafet için tuz! Paranız cebinizde kalacak

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Buruşuk bir şapkayı hayata döndürmek, tüylenen bir kıyafeti ilk aldığınız hale çevirmek hiç de zor değil. Paranızı cebinizde bırakacak püf noktaları için okunmaya devam edin.

Kırışıklıklar için buz, solmuş kıyafet için tuz! Paranız cebinizde kalacak

Hepimiz, giysilerimizi dün alınmış gibi görünmesini sağlamanın basit ve etkili yollarını arıyoruz. Hadi başlayalım.

KIRIŞIKLIKLARI GİDERMEK İÇİN BUZ KULLANIN

Kurutucuya birkaç buz küpü koyun ve yaklaşık 15 dakika orta moda ayarlayın. Buz küpleri eriyerek buhara dönüşecek ve bu da giysilerinizdeki kırışıklıkları gidermenize yardımcı olacaktır. Alternatif olarak, kırışmış giysiyle birlikte kurutucuya nemli bir çorap koyabilirsiniz.

GİYSİLERİN TÜYLENME SORUNU İÇİN TIRAŞ BIÇAĞI KULLANIN

Giysiyi yıkayın. Tüylenen kıyafeti dikkatlice tıraş edin. Giysilerinizde kazara delik açmamak için bunu yavaşça yaptığınızdan emin olun. Ardından yapışkan rulolar ise kıyafetin üzerinden geçin.

BURUŞUK ŞAPKA İÇİN ÇÖZÜM YOLU

Küçük bir tava alın ve içinde su kaynatın. Ateşi kısın ve tavanın üzerine buruşmuş şağkanızı koyun. Buhar yavaş yavaş kırışıklıkları düzeltecektir.

SOLMUŞ GİYSİLERİ TUZLA ONARIN

Giysilerinizi ve deterjanı çamaşır makinesine koyduktan sonra, tambura yaklaşık 1/2 su bardağı (150 g) tuz dökün. Renkleri düzeltmenin yanı sıra, yeni giysilerin ilk etapta solmasını önlemeye de yardımcı olabilir. Tuz ayrıca özellikle kan, küf ve ter lekelerinde etkili bir leke çıkarıcıdır.

ÇAMAŞIRLARINIZIN DÜĞME VE FERMUARLARINI KAPATIN

Kıyafetlerinizi fermuarlamak ve iliklemek için birkaç dakikanızı ayırın. Bu, düğmelerin diğer giysilere takılmasını önler ve düğmelerin çekilmesini veya gevşemesini önler.

DÜĞMELERİN UZUN SÜRE DAYANMASI İÇİN DİŞ İPİ KULLANIN

Düğmelerinizin düşmesini önlemek istiyorsanız, sadece diş ipi ile dikin. Özellikle ağır yıpranan düğmeler için iyi bir numara.

AYAKKABI KOKULARI İÇİN KARBONAT

Her ayakkabının içine en az 1 çorba kaşığı karbonat koyun. Ayakkabının tüm iç tabanını kaplayacak kadar karbonat kullanmanız gerekir.

GÖMLEK YAKALARI İÇİN SAÇ DÜZLEŞTİRİCİ KULLANIN

Ütü yaptıktan sonra bile yakanız mükemmel görünmüyorsa, saç düzleştirici onu düzeltir. Ayrıca, aceleniz olduğunda ve ütü masasını çıkaracak vaktiniz olmadığında da iyi bir hayat hilesi. Sadece kumaşı yakmamaya dikkat edin.

PAMUKLANAN KIYAFETLER İÇİN BEBEK ŞAMPUANI

Giysilerinizi lavaboya veya kovaya yerleştirin ve ılık suyla doldurun.
Şampuanınızdan veya saç kreminizden 2 yemek kaşığı ekleyin.
30 dakika bekletin.
Giysiyi düz bir havlunun üzerine koyun ve nemli olacak şekilde sarın. Ardından giysinizi dikkatlice açın ve kuruması için düz bir yere koyun.

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