Kırışıklıklar için buz, solmuş kıyafet için tuz! Paranız cebinizde kalacak

Hepimiz, giysilerimizi dün alınmış gibi görünmesini sağlamanın basit ve etkili yollarını arıyoruz. Hadi başlayalım.

KIRIŞIKLIKLARI GİDERMEK İÇİN BUZ KULLANIN

Kurutucuya birkaç buz küpü koyun ve yaklaşık 15 dakika orta moda ayarlayın. Buz küpleri eriyerek buhara dönüşecek ve bu da giysilerinizdeki kırışıklıkları gidermenize yardımcı olacaktır. Alternatif olarak, kırışmış giysiyle birlikte kurutucuya nemli bir çorap koyabilirsiniz.

GİYSİLERİN TÜYLENME SORUNU İÇİN TIRAŞ BIÇAĞI KULLANIN

Giysiyi yıkayın. Tüylenen kıyafeti dikkatlice tıraş edin. Giysilerinizde kazara delik açmamak için bunu yavaşça yaptığınızdan emin olun. Ardından yapışkan rulolar ise kıyafetin üzerinden geçin.

BURUŞUK ŞAPKA İÇİN ÇÖZÜM YOLU

Küçük bir tava alın ve içinde su kaynatın. Ateşi kısın ve tavanın üzerine buruşmuş şağkanızı koyun. Buhar yavaş yavaş kırışıklıkları düzeltecektir.

SOLMUŞ GİYSİLERİ TUZLA ONARIN

Giysilerinizi ve deterjanı çamaşır makinesine koyduktan sonra, tambura yaklaşık 1/2 su bardağı (150 g) tuz dökün. Renkleri düzeltmenin yanı sıra, yeni giysilerin ilk etapta solmasını önlemeye de yardımcı olabilir. Tuz ayrıca özellikle kan, küf ve ter lekelerinde etkili bir leke çıkarıcıdır.