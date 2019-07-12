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Kırışıklıkları doğal olarak azaltmanın basit yolları! Bütün sır bu ürünlerde

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 12.07.2019 17:12 | Son Güncelleme

Her geçen gün cildimizi genç ve güzel tutmanın yollarını arıyor, kozmetikçiler cildimizin belli bir tonda olmasını sağlamak için binlerce prosedür öneriyor. Ancak inkar edemeyiz, doğanın kanunları var. Güneş ve UV ışınlarına maruz kalmak erken yaşlanmaya neden olabilir. Neyse ki, mükemmel görünüm isteğine yardımcı olabilecek çeşitli besin maddeleri var.

Kırışıklıkları doğal olarak azaltmanın basit yolları! Bütün sır bu ürünlerde

Sizin için kırışıklıkları azaltan, cildinize evinizden çıkmadan önce bakım yapabileceğiniz doğal ipuçlarını ve maskeleri seçtik!

LİMON MASKESİ

1 taze limon, 2-3 çorba kaşığı bal ve pamuk. Limon ve balı karıştırın. Cildiniz hassassa biraz su ekleyebilirsiniz. Yüzünüzün temiz olduğundan emin olduktan sonra uygulayın ve gergin bir his oluşana dek bekletin ve durulayın. Haftada bir tekrarlayın. Narenciye meyvelerinde bulunan flavonoidler genç bir görünüm ve kırışıklıklarda yavaşlamaya neden olacaktır.

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HAVUÇ VE BAL

1 havuç, 2 tatlı kaşığı bal. Havucu yıkayıp kesin bir blenderdan geçirin. Suyunu ve balı karıştırın. Maskeyi yüzünüze uygulayın. 20 dakika bekleyin ve yıkayın. Haftada iki kez tekrarlayın. Göreceğiniz sonuçlar: Yüksek antioksidan kaynağı sayesinde sağlıklı ciltler. Erken yaşlanma ve yeni kırışıklıkların azaltılması ve yeni kırışıklıkların görünümünü azaltma.

DOLAŞIMI ARTIRMAK İÇİN

1/2 yemek kaşığı un, 1/2 yemek kaşığı zerdeçal tozu, çiğ süt. Tüm malzemeleri karıştırın bir makyaj fırçasıyla yüzünüze uygulayın. 30 dakika bekleyin ve ılık suyla durulayın. Göreceğiniz sonuçlar: Cilt tonu daha parlak olur. Sağlıklı yüz görünümü. Kırışıklıklar daha pürüzsüz bir hal alır.

Zeytinyağı, Vazelin ve E vitamini ile yapılan bir krem boynunuzu ve göğsünüzü 10 yıl daha genç gösterecektir

10 ml zeytinyağı, E vitamini kapsülleri ve 3 gr Vazelin. Tüm malzemeleri bir kaseye koyup iyice karıştırın. Benmari yönetiyle kaseyi ısıtın. Her akşam yatmadan önce boynunuza ve göğsünüze uygulayın. Göreceğiniz sonuçlar: 2 ay sonra boynunuz ve göğsünüz taze ve pürüzsüz görünür. Elastik bir cilt.

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GECE KREMİ YERİNE VAZELİN

Uyumadan önce yüzünüze ve boynunuza ince bir tabaka olacak şekilde vazelin sürün. Sabahları yüzünüzü ılık suyla durulayın. Kırışıklarda azalma görene kadar her gün tekrarlayın. Göreceğiniz sonuçlar: Vazelin, cildinizdeki nemi oranını azaltacak ve kırışıklıkları her geçen gün azaltacaktır.

ELMA VE YULAF EZMESİ MASKESİ

Yulaf ezmesi, bal, elma püresi, gül suyu. Karıştırma kabına 2 çorba kaşığı elma püresi ve 1 çorba kaşığı bal koyun. Balın çözünmesi için mikrodalga kullanabilirsiniz. 2 çorba kaşığı yulaf ezmesi ekleyin ve dikkatlice karıştırın. 2 veya 3 damla gül suyu ekleyin ve tekrar karıştırın. Maske serin olsun. Yüzünüze ve boynunuza uygulayın. 15 dk bekletin. Önce ılık daha ssonra soğuk suyla yıkayın. Göreceğiniz sonuçlar: Yeni kırışıklıkların azaltılması. Elastik ve yumuşak cilt.

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BİTTER ÇİKOLATA

Bitter çikolata antioksidanlarıyla ünlüdür. Sabhları biraz bitter çikolata yemek vücudunuzdan toksinleri atabilir, bu da cildi daha sağlıklı ve daha genç yapar, böylece yeni kırışıkların görünümünü azaltır.


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kırışıklık gideren doğal ürünler kırışıklıkların çözümü

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