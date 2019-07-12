Kırışıklıkları doğal olarak azaltmanın basit yolları! Bütün sır bu ürünlerde

Sizin için kırışıklıkları azaltan, cildinize evinizden çıkmadan önce bakım yapabileceğiniz doğal ipuçlarını ve maskeleri seçtik!

LİMON MASKESİ

1 taze limon, 2-3 çorba kaşığı bal ve pamuk. Limon ve balı karıştırın. Cildiniz hassassa biraz su ekleyebilirsiniz. Yüzünüzün temiz olduğundan emin olduktan sonra uygulayın ve gergin bir his oluşana dek bekletin ve durulayın. Haftada bir tekrarlayın. Narenciye meyvelerinde bulunan flavonoidler genç bir görünüm ve kırışıklıklarda yavaşlamaya neden olacaktır.

HAVUÇ VE BAL

1 havuç, 2 tatlı kaşığı bal. Havucu yıkayıp kesin bir blenderdan geçirin. Suyunu ve balı karıştırın. Maskeyi yüzünüze uygulayın. 20 dakika bekleyin ve yıkayın. Haftada iki kez tekrarlayın. Göreceğiniz sonuçlar: Yüksek antioksidan kaynağı sayesinde sağlıklı ciltler. Erken yaşlanma ve yeni kırışıklıkların azaltılması ve yeni kırışıklıkların görünümünü azaltma.

DOLAŞIMI ARTIRMAK İÇİN

1/2 yemek kaşığı un, 1/2 yemek kaşığı zerdeçal tozu, çiğ süt. Tüm malzemeleri karıştırın bir makyaj fırçasıyla yüzünüze uygulayın. 30 dakika bekleyin ve ılık suyla durulayın. Göreceğiniz sonuçlar: Cilt tonu daha parlak olur. Sağlıklı yüz görünümü. Kırışıklıklar daha pürüzsüz bir hal alır.